Dani Fernández se enfrenta a Carlos Marco y recuerdan su etapa en Auryn en ‘Adivina la canción’

En 'yu Music' recibimos a Dani Fernández para descubrir Incendios y Cenizas, la reedición de su primer álbum. Antes de hablar con él sobre los secretos de este disco, el cantante se ha atrevido y se ha enfrentado a su amigo y excompañero de banda Carlos Marco en 'Adivina la canción'. Ambos han expresado que "somos los dos Auryn más competitivos", pero ¿Cuál de los dos es capaz de reconocer más canciones?

Carlos Marco ha empezado por todo lo alto adivinando 'Rolling in the Deep' de Adele, uno de los temas que la banda versionó, pero también ha reconocido a Harry Styles y el 'Let It Be' de The Beatles.

Dani Fernández ha remontado gracias a C. Tangana y su colaboración con La Húngara y Niño de Elche en 'Tú me dejaste de querer', un tema con mucho sentimiento que lo ha llevado a confesar que su último disco tiene muchos mensajes a su ex.

El cantante expresa que su canción 'Puñales' "habla de experiencias mías y de cómo me he equivocado a veces". Además, el artista explica que su psicólogo le recomendó que escribiera música para expresar sus sentimientos.

Entre los referentes musicales de Dani Fernández están los Backstreet Boys, ya "que tienen unos temazos", como él mismo dice. Y es que los BSB fueron una de las bandas más importantes del panorama musical en los 90 y, años después en España nació Auryn, que se convirtió en una de las boy band más exitosas del país.

Han pasado unos años desde que Auryn se separó. No sabemos si Carlos y Dani se acuerdan de sus canciones. Ambos confiesan que hay algunos temas que no reconocen y además, Dani Fernández también expresa que "A veces cantaba y no sabía lo que decía".