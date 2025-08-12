Dani Martin lanza un adelanto de su nuevo single, que recorre los éxitos de El Canto del Loco

Zapatillas, Peter Pan o Eres tonto son algunos de los temazos que nos ha dejado la carrera profesional de la banda española El Canto del Loco desde sus comienzos en 1994.

Hace ya 15 años que el grupo se disolvió y su vocalista Dani Martín continuó con su carrera en solitario, quien ha sorprendido este 2025 dejándose llevar por la melancolía.

y es qyue el artista ha compartido un vídeo con el que parece su nuevo single de fondo: "Que me subas los cuernos que quieres cantar / La suerte de mi vida, después Volverá / Dieciséis añitos, Emocional / Que bonita la vida y que todo vuelva a empezar / Otra vez de Cero, todo vuelve a girar / Suena Zapatillas y después Peter Pan / No, no vuelve lo dije y jamás volverá / El Canto y yo estamos vivos / las manos donde están". Efectivamente, se trata de un tema formado por los títulos de sus canciones más famosas cuando estaba con la banda.

Si has crecido escuchando al grupo, seguro que has pillado algunas de las referencias y es que, en apenas 20 segundos de vídeo, Dani Martín nos ha mostrado lo que se convertirá en un auténtico himno que repasar la trayectoria de El Canto del Loco, porque como él mismo ha señalado: "El Canto y yo estamos vivos".

Este lanzamiento no nos ha pillado por sorpresa, pues el 14 de noviembre comienza su gira 25 P*tos años, con la que recorrerá todos los hits de lo que él ha definido como "su inquietud máxima para empezar a hacer música".

Llevando, como bien dice el nombre del tour, 25 años en la industria musical, parece que esta gira lo va a llevar a lo más alto y va a ser todo un hito en su carrera, habiendo llenado ya 10 sold outs en el Movistar Arena, entre otros hitos que ha conseguido en más destinos por España y fuera de nuestras fronteras.