Dani Martín rompe el misterio tras borrar todas sus fotos en Instagram: "Lucho por que haya paz"
Dani Martín ha subido una publicación en Instagram para hablar de su concierto en la sala Roundhouse de Londres: "En mi mundo, cada día, lucho por que haya paz, amor, compartir, ayudarnos, generar ilusión", ha escrito.
Dani Martín y Viva Suecia, cabezas de cartel del festival Jardín de las Delicias 2026
En marzo, Dani Martínborró todas sus publicaciones en Instagram menos una: el cartel de los conciertos de su Gira 25 P*t*s Años. Este movimiento despertó todas las alarmas ante el posible anuncio de alguna sorpresa. Sin embargo, lejos de dar ninguna noticia, el artista ha compartido otro post para hablar de su show en Londres.
Tras actuar el 28 de marzo en la sala Bataclán de París, Dani Martín dio un concierto el día 30 en la sala Roundhouse de Londres que le ha inspirado a compartir una profunda reflexión: "En mi mundo, cada día, lucho por que haya paz, amor, compartir, ayudarnos, generar ilusión. ¿Utopía? Puede ser, pues qué bonita es la utopía", ha empezado diciendo este miércoles 1 de abril.
"El lunes se llenó de paz y amor la sala Roundhouse en Londres, lugar precioso para seguir sintiéndome afortunado de hasta dónde me han traído mis canciones, esas que nacieron de mis entrañas y que me las vuelven a activar cada vez que me subo al escenario a devolver el valor que le dais a mi sueño", ha comentado sobre su conexión con el público.
Así, Dani Martín ha aprovechado para agradecer a sus seguidores todos los kilómetros que recorren para verle actuar: "Os quiero. Gracias por el gasto que hacéis por encontrarnos. Las miradas. Me hacéis muy feliz".
Pero Dani Martín también se ha acordado de Rulo, con quien compartió escenario en Londres: "Gracias, Rulo, por tu generosidad y por esa energía que se generó cantando Cero", ha dicho.
"Mi hermano mayor del alma, aunque yo soy más viejo, tú eres mayor. Te quiero, como quiero a Oli, mi fiel escudero en Volverá", ha añadido sobre el hijo de Rulo que toca la guitarra en su gira.