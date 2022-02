Dave Grohl desvela el problema de salud que sufre: "Llevo 20 años leyendo los labios"

Dave Grohl, el que fue batería de Nirvana y actualmente es un referente del rock al frente de Foo Fighters, ha revelado durante una entrevista un problema de salud que padece desde hace más de dos décadas.

En una entrevista para The Howard Stern Show, el músico de 53 años confesó que está "sordo". Algo que le ha afectado gravemente durante la pandemia, ya que ha explicado que suele leer los labios de la gente que le habla, especialmente en lugares públicos o con mucho ruido. "Eso es lo peor de esta pandemia, la gente usando mascarillas. He estado leyendo los labios durante 20 años, así que cuando alguien se me acerca con mascarilla no puedo escuchar lo que está diciendo. Estoy sordo”, ha confesado.

Sobre qué dicen los médicos sobre esto, Grohl asegura que ya sabe lo que le pasa: "No me he sometido a un examen en mucho tiempo: sé lo que me van a decir, que tengo tinnitus en mi oído izquierdo".

Afortunadamente, esta afectación no le impide poder continuar haciendo su trabajo. Tal como ha explicado durante la charla, todavía puede detectar un sonido que está desafinado o una frecuencia que no está donde le corresponde, por lo que puede continuar trabajando en el estudio y en el escenario.

Además, ha asegurado que no utiliza in-ear (pinganillo) para poder escuchar con más claridad todos los sonidos durante en los conciertos: “Quiero escuchar al público y a mis compañeros. Para mi ese tipo de dispositivos te desconectan de la atmósfera".

¿Qué es el tinnitus?

Dave Grohl ha asegurado que tiene tinnitus en el oído izquierdo. El tinnitus es una afección subyacente que provoca un ruido o pitido en uno o ambos oídos. Puede estar relacionada con una lesión —algo que le sucede a muchos músicos y profesionales del sonido— un trastorno del aparato circulatorio o simplemente por la pérdida auditiva relacionada con el avance de la edad.