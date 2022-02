Ni cáncer ni Alzheimer: la enfermedad de Céline Dion que impide que retome su gira

Céline Dion está atravesando por una etapa complicada en cuanto a su salud se refiere desde hace meses. En noviembre de 2021, se vio obligada a cancelar todos los conciertos que tenía programados en el Resorts World Theatre de Las Vegas, alegando problemas de salud que le impedían subirse en un escenario.

Por otro lado, la artista de 53 años iba a retomar su gira Courage Tour que inició en 2019 y que tuvo que suspender en marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Pero el pasado mes de enero comunicó que también debía suspenderlos debido a "severos y persistentes espasmos musculares".

Ella misma revelaba en redes sociales que esperaba estar recuperada para la fecha en la que iba a retomar su gira, sin embargo las circunstancias habían sido otras: "Realmente esperaba estar bien para ahora, pero supongo que tengo que ser más paciente y seguir el régimen que mis doctores me han prescrito".

Mientras que la artista solo compartía imágenes de archivo en redes sociales, el 19 de enero se publicaron unas fotos en las que aparecía acompañando a sus hijos al dentista con un aspecto algo desmejorado. Todo ello, hizo muchos de sus seguidores se preocuparan pensando que podía estar sufriendo una enfermedad grave como cáncer o Alzheimer.

Su entorno aclara la situación

Frente a estos rumores, el entorno de Dion ha querido aclarar que la artista no padece ni cáncer ni Alzheimer, sino una patología de menor importancia. Una amiga cercana ha revelado al diario Le Parisien qué es lo que realmente le ocurre a la cantante: "Céline tiene desde hace mucho tiempo un problema digestivo, lo que deriva en espasmos musculares y una pérdida de peso. En ella, que no es delgada, se nota. Esta enfermedad no es grave y no necesita una operación, pero requiere un tratamiento largo y un régimen draconiano".

Por su parte, su hermano Michel Dion quiso tranquilizar a sus seguidores explicando en una televisión canadiense que no padece una enfermedad grave: "No es nada grave. Está bien. Se está recuperando de sus calambres. Hay gente cuidándola. No os preocupéis. Volverá, eso es seguro".

En la misma línea, Claudette Dion, hermana de la artista, también ha aclarado que estos problemas de salud no son "para preocuparse" y que "forman parte de las consecuencias de la premenopausia".