David Bisbal estrena su versión de 'Vivir así es morir de amor', la mítica canción de Camilo Sesto
El almeriense se encuentra preparando su próximo disco, del cual formará parte esta reinterpretación del clásico Vivir así es morir de amor.
Con su ya característico estilo crooner, David Bisbal nos regala una versión única del mítico tema de Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor.
En ella podemos verle lucirse con su calidad vocal sin igual, revalorizando un éxito atemporal y acercándolo a nuevas generaciones.
"Ha sido mi manera de rendir homenaje a una obra que forma parte de todos nosotros. ¡Y esto es solo el comienzo, mi gente! Llevo más de una década esperando este momento. Un momento que ahora, por fin, puedo compartir con vosotros. Ojalá lo sintáis tanto como yo, los que crecisteis con estas canciones y también quienes las vais a descubrir por primera vez", expresó en su Instagram.
Además, David Bisbal ha señalado que para este tema decidieron "guardar el arreglo original y solo mejorarlo con el audio analógico actual".
El videoclip ha sido rodado en el Palacio Real de Aranjuez, un enclave que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Letra de 'Vivir así es morir de amor'
Siempre me traiciona la razón
Y me domina el corazón
No sé luchar contra el amor
Siempre me voy a enamorar
De quién de mí no se enamora
Es por eso que mi alma llora
(Ya no puedo más, ya no puedo más)
Siempre se repite la misma historia
(Ya no puedo más, ya no puedo más)
Estoy harto de rodar como una noria
Vivir así es morir de amor
Por amor, tengo el alma herida
Por amor, no tengo más vida que su vida
Melancolía
(Vivir así es morir de amor)
Soy mendigo de sus besos
Soy su amigo y quiero ser algo más que eso
Melancolía
Siempre se apodera de mi ser
Mi serenidad se vuelve locura
Y me llena de amargura
Siempre me voy a enamorar
De quién de mí no se enamora
Y es por eso que mi al–
¿Cómo suena ahí arriba?
¡Dice!
(Ya no puedo más, ya no puedo más)
Siempre se repite la misma historia (¡mira!)
(Ya no puedo más, ya no puedo más)
Estoy harto de rodar como una noria
Vivir así es morir de amor
Por amor, tengo el alma herida
Por amor, no quiero más vida que su vida
Melancolía
(Vivir así es morir de amor)
Soy mendigo de sus besos
Soy su amigo y quiero ser algo más que eso
Melancolía