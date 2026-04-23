Uniendo generaciones

David Bisbal estrena su versión de 'Vivir así es morir de amor', la mítica canción de Camilo Sesto

Madrid23/04/2026 17:43

Con su ya característico estilo crooner, David Bisbal nos regala una versión única del mítico tema de Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor.

En ella podemos verle lucirse con su calidad vocal sin igual, revalorizando un éxito atemporal y acercándolo a nuevas generaciones.

"Ha sido mi manera de rendir homenaje a una obra que forma parte de todos nosotros. ¡Y esto es solo el comienzo, mi gente! Llevo más de una década esperando este momento. Un momento que ahora, por fin, puedo compartir con vosotros. Ojalá lo sintáis tanto como yo, los que crecisteis con estas canciones y también quienes las vais a descubrir por primera vez", expresó en su Instagram.

Además, David Bisbal ha señalado que para este tema decidieron "guardar el arreglo original y solo mejorarlo con el audio analógico actual".

El videoclip ha sido rodado en el Palacio Real de Aranjuez, un enclave que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Letra de 'Vivir así es morir de amor'

Siempre me traiciona la razón

Y me domina el corazón

No sé luchar contra el amor

Siempre me voy a enamorar

De quién de mí no se enamora

Es por eso que mi alma llora

(Ya no puedo más, ya no puedo más)

Siempre se repite la misma historia

(Ya no puedo más, ya no puedo más)

Estoy harto de rodar como una noria

Vivir así es morir de amor

Por amor, tengo el alma herida

Por amor, no tengo más vida que su vida

Melancolía

(Vivir así es morir de amor)

Soy mendigo de sus besos

Soy su amigo y quiero ser algo más que eso

Melancolía

Siempre se apodera de mi ser

Mi serenidad se vuelve locura

Y me llena de amargura

Siempre me voy a enamorar

De quién de mí no se enamora

Y es por eso que mi al–

¿Cómo suena ahí arriba?

¡Dice!

(Ya no puedo más, ya no puedo más)

Siempre se repite la misma historia (¡mira!)

(Ya no puedo más, ya no puedo más)

Estoy harto de rodar como una noria

Vivir así es morir de amor

Por amor, tengo el alma herida

Por amor, no quiero más vida que su vida

Melancolía

(Vivir así es morir de amor)

Soy mendigo de sus besos

Soy su amigo y quiero ser algo más que eso

Melancolía