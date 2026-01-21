David Bisbal señala a Aitana como una de las artistas que más lo han inspirado

Aitana y David Bisbal protagonizan un comienzo muy especial al cantar ‘Si tú la quieres’ | Roberto Sastre

David Bisbal lleva toda su carrera rodeado tanto de grandes estrellas de la música como por artistas que, con el tiempo, han llegado a todo lo alto. Y sobre ello reflexiona el almeriense tras 25 años de trayectoria.

El intérprete de Esclavo de tus besos ha abordado en una entrevista para Vanity Fair cuáles son sus máximas inspiraciones, mostrado que en todo momento ha sido un artista multidisciplinar que se ha adaptado a cualquier género musical.

Bisbal no ha dudado en apostar por los nuevos talentos si eran perfiles que le aportaban algo. "Lo más importante es que nunca me ha preocupado si el artista lleva una carrera inmensa o está empezando", defiende.

"He aprendido tanto de los cantantes que llevaban décadas, como Juan Gabriel y Raphael, como de aquellos que empezaban, como Aitana, que me ha aportado una visión completamente diferente a como yo veo la música", reflexiona Bisbal.

Además, destaca que muchos de esos perfiles acaban triunfando lo grande: "¡La segunda canción de la historia de Christian Nodal fue conmigo! ¿Quién lo iba a pensar? O con Sebastián Yatra. He acertado. Me pasó con Miley Cyrus y también con Rihanna. ¡Mira en lo que se han convertido! Hemos acertado mucho apostando por esos artistas, que en su momento fueron nuevos".

Así, el intérprete de Ave María reflexiona: "No es solamente música, sino un conjunto de cosas y de tendencias que hacen que al final tú también crezcas... Me ha pasado con Greeicy, con Yatra. Les pregunto: '¿Tú qué harías si tuvieras mi carrera?'. Y se sorprenden".

Como comparte discográfica con perfiles como el de Aitana y Amaia, Bisbal les trasmite su punto de vista: "Les digo: 'Qué suerte tenéis de contar con el mismo equipo, pero con 20 años más de experiencia'. Se aprende de lo más grande y lo de que está empezando".

Una unión desde 2018

Aitana agradeció a David Bisbal que fuera uno de los primeros en confiar en ella cuando, tras quedar segunda en Operación Triunfo (puesto que consiguió Bisbal en la primera edición), la invitó a cantar juntos en su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona en junio de 2018. Allí interpretaron Mi princesa.

Tan solo un año después de esta actuación, los dos artistas volvieron a cantar juntos, esta vez interpretando Culpable en un Especial de Nochebuena.

En plena pandemia, David Bisbal y Aitana unieron fuerzas musicales sorprendiendo con una colaboración, publicada en abril de 2020. Si tú la quieres es un tema de lo más optimista, en el que ambos apuestan por el amor en su máximo esplendor.

La canción, que forma parte del álbum de Bisbal En tus planes, fue interpretada por sus protagonistas en directo en varias ocasiones, como en el 11 Razones Tour de Aitana, en el que Bisbal fue uno de los invitados estrella.

David Bisbal siempre tuvo claro el talento de Aitana y que tenía que volver a la televisión. Qué mejor manera que en un talent como del que salieron ambos.

Por ello, el almeriense contó con la intérprete de 24 rosas como su asesora en La Voz Kids en 2021. "Los niños cada vez que la ven se mueren por ella y lo importante que tiene es que está viviendo el trabajo de la música con mucha pasión", dijo el cantante de Ave María sobre su amiga.

La relación de Aitana y Bisbal ha ido más allá de la música y su cercanía la pudimos apreciar desde nuestras casas con el documental Metamorfosis de la catalana. En el primer episodio de la producción, Aitana y Sebastián Yatra (aún pareja) cenan en Los Ángeles con Bisbal y Rosanna Zanetti, y comparten ideas de sus proyectos. Allí fue cuando Aitana le propuso cantar juntos Mi princesa en su concierto en un estadio, que acabó siendo el Riyadh Air Metropolitano.