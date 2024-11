Mikel Erentxun presenta su entrañable álbum 'Navidad': "Haber cantado con mi hija es muy bonito"

El cantante Mikel Erentxun se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Navidad, el primer álbum que el vasco crea en torno a esta época del año y cuyo título viene expresamente "para que no queden dudas".

Tal y como ha explicado a Eva Soriano y Nacho García, "no es un disco de villancicos, sino uno que gira en torno a la Navidad (...) Hay canciones que, simplemente, ocurren en Navidad". "Siempre había querido hacer un disco de Navidad (...) Toda la gente a la que admiro tiene un disco de Navidad, en España no es muy haitual pero sí en en el mundo anglosajon". De hecho, el artista ha desvelado uno de sus tesoros discográficos: "Uno de mis primeros discos fue el de Elvis Presley de Navidad, el de los años 50".

Sin embargo, una cierta dosis de trampantojo se ha dado en la producción de Navidad ya que. "Este disco lo grabamos en junio en El Puerto de Santamaría, es muy complicado ponerte en situacion de navidad en el sur de España y en junio", ha recordado entre risas, aunque apunta que "el disco tiene espíritu invernal; es un disco de chimenea, de fuego y leña".

También ha destacado la ilusión que le ha hecho verse acompañado de Dakota, su pequeña de diez años, en Noche de Paz: "Haber cantado con mi hija es muy bonito (...) Para mí es la cancion mas bontia de Navidad, es la única versión del disco y es tan importante que quisimos quitarle un poco de hierro y hacerla mas familiar".

Como no podía ser de otra forma, Eva Soriano y Nacho Gacía han preguntado al donostiarra sobre su futura gira de conmemoración del 40 aniversario de su grupo Duncan Dhu. "Me apetece hacer canciones de Duncan Dhu que nunca las tocamos en directo en su época (...) La mitad del repertorio van a ser los clásicos y, la otra mitad, iremos variando para los muy fans con canciones de Duncan Dhu no tan reconocibles""

