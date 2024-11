David Otero pone a la venta las entradas de su nueva gira en 2025, 'Naturalmente Acústico'

David Otero apuesta por su nuevo proyecto, Inteligencia Natural, nada menos que con una gira por toda España en 2025. El cantante ya ha anunciado y puesto a la venta las entradas de, en principio, doce shows por distintas ciudades.

Esta gira, que lleva por nombre Naturalmente Acústico, tendrá comienzo en enero de 2025 y, como el nombre indica, Otero apuesta con el tour por un formato más íntimo y emotivo. Todo un regalo para sus fans.

El artista ya ha dado los dos primeros conciertos tras su octavo álbum en solitario en Madrid y Barcelona, y ahora da un pasito más con 12 nuevas fechas. "Naturalmente Acústico es volver a lo esencial, a sentir la música sin filtros y compartirla más cerca que nunca", explicó él mismo en Instagram.

Y precisamente esa cercanía con su público es uno de los valores que quiere trasmitir con su nuevo álbum, donde se muestra crítico con la IA y las redes sociales. Así lo explicó en Cuerpos especiales: "No todos estamos preparados para las redes sociales y las barbaridades que te dicen".

No obstante, él mismo utiliza la IA, tal y como le reveló a Lala Chus y Nacho García: "Me dio malas ideas, como una acción de street marketing en Callao y no se paró nadie".

Fechas de Naturalmente Acústico