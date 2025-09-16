Demi Lovato canta por sorpresa 'Frequency', una canción inédita de su próximo disco

Demi Lovato, en un evento el 11 de septiembre de 2025 | Getty Images

La ocasión se presentaba perfecta. Tras anunciar de manera inesperada el próximo lanzamiento de It's not that deep, su noveno álbum de estudio, Demi Lovato decidió presentar en una fiesta en Nueva York una de las canciones inéditas del disco, que podremos escuchar el 24 de octubre.

Durante una celebración de la revista PAPER, la cantante se animó a interpretar el tema Frequency, una de las once canciones que componen el disco en el que abraza el género dance pop y del que ya hemos podido escuchar otros cuatro temas, aunque solo dos se han estrenado de manera oficial.

Fast y Here All Night son los dos singles ya en plataformas del disco. Los otros dos —Kiss y My Head— se han podido en eventos como el de PAPER Magazine.

Portada de 'Paper Magazine'

Demi Lovato interpretó este tema en la cita organizada por la revista con motivo del lanzamiento de su próximo número, en la cantante aparece en portada.

Demi Lovato luce una imagen renovada en la publicación, en la que habla de su próximo trabajo, de lo que aprendió como chica Disney y confiesa sus trucos para protegerse de los comentarios en redes.