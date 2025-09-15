Demi Lovato anuncia su noveno álbum 'It's not that deep', con estreno este otoño

Demi Lovato vuelve con fuerza, y tras el lanzamiento de sus dos primeros singles —Fast y Here All Night—, la artista se consolida en el dance-pop con su nuevo disco, It's not that Deep.

Así lo ha anunciado la intérprete de Échame la culpa, revelando el título, la portada y la fecha de estreno de su nuevo disco. "Mi noveno álbum de estudio será tuyo el 24 de octubre", ha revelado en redes sociales.

Lovato ha mostrado su entusiasmo con este nuevo proyecto musical, con el que se siente muy identificada con su 'yo' presente: "Esta música refleja dónde estoy ahora. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho, y ahora, ¡es hora de celebrar y divertirnos!".

Una portada "caótica y hermosa"

Demi Lovato ha mostrado la portada de It's not that Deep, en la que la artista se esconde desnuda tras un vestido de gala todavía en su plástico y su percha mientras todo tipo de escenas tienen cabida a su alrededor.

Dos señores mayores jugando al ajedrez, una niña con un perro, un niño con un balón de fútbol y mirando a cámara, un rodaje al fondo... Mientras que la artista brilla más que el resto en el centro de la imagen.

Los directos creativos de la portada parece que han sido Daniel Sachon e Imogene, a quienes Demi Lovato ha mencionado en agradecimiento: "Gracias por ayudarme a crear la portada de mis sueños. Creamos una escena caótica y hermosa a mi alrededor, y ya saben, tuve que encerrarme".

Como no podía ser de otra manera, la artista también ha abrazado a sus fans de cara a este nuevo disco: "Y gracias a mis Lovatics: los amo y nunca los dejaré ir".