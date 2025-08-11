¿Un desliz o un adelanto? Taylor Swift podría sacar nuevo álbum este 2025

Taylor Swift atraviesa un momento de máximo esplendor en su carrera. A finales de mayo la cantante anunció que había conseguido recuperar el control total de su catálogo musical, incluyendo los derechos de sus seis primeros discos— vendidos en 2019 a Scooter Braun sin su consentimiento—. Meses antes, finalizó la gira que más dinero ha recaudado de la historia, el Eras Tour, un concepto de concierto que repasaba los mayores éxitos de los once álbumes que, por el momento, componen la trayectoria profesional de la estadounidense.

En pleno momento de apogeo, los fans llevan especulando sobre un posible duodécimo álbum, pero no ha sido hasta el 8 de agosto cuando han saltado todas las alarmas. Según ha recogido Hits Magazine, los hermanos Montey y Avery Lipman, fundadores de Republic Records, han hecho unas declaraciones de lo más sospechosas: "Con Morgan, Demon Hunters, Bieber y Chappell en plena forma, y con Sabrina, Taylor y Drake a punto de llegar, todo apunta a que este año será un éxito rotundo. Que suene New York, New York de los Yankees".

Teniendo en cuenta que Sabrina Carpenter y Drake sí han confirmado lanzamiento de su próximo álbum para 2025, la mención de Taylor ha dado pie a que aumenten las sospechas. Aunque hay quienes piensan que no se tiene por qué referir a Taylor Swift, ya son muchas las pistas que nos señalan que, efectivamente, sí podría tratar de ella.

Incluso hay algunos que piensan que esta declaración se podría referir a la que ya sabemos que está terminada: la regrabación de su álbum debut Taylor Swiftque aún no ha visto la luz, o incluso de su álbum Reputation que incluiría canciones inéditas que nunca llegó a publicar.

Pistas anteriores que apuntan al lanzamiento de un nuevo álbum de Taylor Swift

En marzo de 2024, US weekly sacó la exclusiva de que Swift había escrito múltiples canciones inspiradas en su historia de amor con el jugador de la NFL, Travis Kelce. ¿Será su historia de amor el tema central de su próximo álbum?

Esta noticia coincide con las declaraciones de Express UK que afirmaron, que Swift ha estado componiendo canciones inspiradas en su actual pareja y nuevas amistades. Ya en enero, Kelce durante una entrevista en el programa The Pat McAfee Show, dijo: "Puede que haya algunos temas. Escucho música por todas partes".

Las sospechas se incrementaron aún más, cuando en abril, Universal Music Group Suecia, publicó un vídeo — ya eliminado — de Jacob Criborn y Erk Arvinder hablando de la inspiración detrás de Canelloni Macaroni, durante la conversación, dijeron: "Vamos a terminar el disco de Taylor Swift y luego empezaremos con Canelloni".

Apoyados en estas pistas, los rumores de este nuevo disco están cada vez más cerca de hacerse realidad, pues según ha revelado The Sun, la cantante estuvo de rodaje en Los Ángeles este julio, con un videoclip del que apenas se conocen datos. De acuerdo a lo que han revelado, el vídeo sigue una temática setentera, pero de la canción no sabemos nada, pues ni siquiera: "El personal del plató no podía escuchar la canción", apuntaron.

El revuelo aumentó cuando en julio de 2025, Hits Daily Double publicó un informe con la frase: "Los rumores sísmicos de un nuevo set de Taylor mantienen al equipo de Republic Records tan agresivo como siempre". Esta declaración significó para muchos que el equipo tenía un nuevo proyecto entre manos. Las sospechas aumentaron de tal forma que se vieron obligados a eliminarlo, según recoge The Indian Express.

A los swifties no se les escapa un detalle

Además de lo recogido por los medios, los fans de a artista ya saben que a su cantante favorita le encanta ir dejando pistas de sus próximos lanzamientos.

Después de recomprar los derechos de sus canciones a Shamrock Capital por valor de 360 millones de euros, Taylor Swift publicó en su web oficial una carta que contenía 12 íes en la frase: "All the times I was thiiiiiiiiiiiis close, reaching out for it, only for it to fall through" lo que se traduce a: "Todas las veces que estuve tan cerca, a punto de alcanzarlo, solo para que se me escapara".

Otro detalle revelador nos lo proporcionan los pendientes que ha llevado la cantante en distintas ocasiones como los premios Grammy 2025.