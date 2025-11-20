Diego Torres anuncia gira con su nuevo disco, que incluye colaboraciones con Estopa y Manuel Carrasco

El cantautor argentino desvela las primeras fechas de su gira Mi Norte & Mi Sur - España '26 tras el estreno de su último álbum, que incluye grandes colaboraciones con artistas como Estopa, Manuel Carrasco o Miranda!

Después de lanzar el pasado 14 de noviembre su nuevo álbum Mi Norte & Mi Sur, Diego Torres anuncia su regreso a los escenarios españoles con la gira Mi Norte & Mi Sur - España '26, una serie de conciertos que tendrán lugar en abril de 2026 y que lo llevarán por cinco ciudades: Madrid, Mallorca, Barcelona, Sevilla y Valencia, con más fechas por anunciar.

Este tour marca un nuevo encuentro de Diego Torres con su público en España, donde presentará en directo las canciones de su último disco junto a los éxitos más emblemáticos de su trayectoria.

Las primeras fechas

Madrid - 8 de abril de 2026 - The Music Station Príncipe Pío

- 8 de abril de 2026 - The Music Station Príncipe Pío Mallorca - 9 de abril de 2026 - Trui Teatre - Mallorca

- 9 de abril de 2026 - Trui Teatre - Mallorca Barcelona - 12 de abril de 2026 - Sala Paral·lel 62

- 12 de abril de 2026 - Sala Paral·lel 62 Sevilla - 14 de abril de 2026 - Cartuja Center CITE

- 14 de abril de 2026 - Cartuja Center CITE Valencia - 19 de abril de 2026 - Roig Arena

Entradas

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 28 de noviembre a las 12:00 en planetevents.es, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Antes de la venta general, se habilitará una preventa con los usuarios registrados en planetevents.es y livenation.es el jueves 27 de noviembre a las 12:00. A excepción de Mallorca, cuyas entradas se podrán adquirir en truiteatre.es próximamente.

'Mi Norte & Mi Sur', su nuevo álbum

El anuncio de la gira llega apenas unos días después del lanzamiento de Mi Norte & Mi Sur, el nuevo álbum de estudio de Diego Torres compuesto por once canciones, entre las que se incluyen destacadas colaboraciones con artistas internacionales como Estopa (La última noche), Miranda! (Trepando paredes), Edén Muñoz (Mi Norte & Mi Sur) y Manuel Carrasco (Vas a quedarte), demostrando una vez más la vocación de Torres por tender puentes entre géneros y culturas.

"Otra vez la vida me dio la posibilidad de sacar un disco y lanzar música nueva. Este álbum es un viaje por diferentes estilos, diferentes géneros, canciones más íntimas y canciones con más potencia. He trabajado con diferentes productores y ha sido un trabajo donde mucha gente me acompaña aportando también su talento y sus ganas. Estas canciones hablan de la vida, de lo bueno y de lo malo, tienen emociones que espero que lleguen al corazón de mucha gente. De eso se trata Mi Norte & Mi Sur", expresó Diego Torres.