El director creativo de la portada de 'LUX' de Rosalía detalla cómo surgió la idea: "Fue espontánea"

La estética de LUX ha traído mucho de qué hablar en el panorama musical debido a las referencias evidentes a la iconografía cristiana, tanto en las letras como en los aspectos visuales.

Rosalíaquiso probar con un estilo diferente, muy alejado del de su anterior disco, MOTOMAMI, por lo que para la portada de este nuevo disco recurrió a un gran artista como es Noah Dillon, fotógrafo que ha trabajado con cantantes como The Marías o YvesTumor e incluso fotografió a Nicolas Cage para la portada de una revista.

Ahora, hemos podido saber cómo fue el proceso de creación de la fotografía de LUX, en la que Rosalía aparece con una cofia blanca y se está abrazando a sí misma por debajo de una prenda blanca de licra.

Espontaneidad ante todo

"La portada no se concibió con un concepto previamente definido. La imagen se capturó al pasar, entre ubicaciones, de forma rápida y espontánea", confesó el artista en una entrevista concedida a The Fade.

Además, confiesa que al principio no consideró que esa fotografía fuera algo especial, pero "su potencial se hizo evidente unos meses después".

Rosalía para 'LUX' | Live Nation

Su primer encuentro con Rosalía

En otra entrevista concedida para el mismo medio, el artista habló también sobre la peculiar forma en la que conoció a Rosalía.

"Normalmente, cuando tratas con un artista tan grande, entras a la reunión y allí está el asistente y el A&R, y no hablas con el artista ni con nadie cercano. Pero entro en un restaurante en Los Ángeles y solo están Rosalía y su hermana Pilar", declaró. El fotógrafo también definió a Rosalía y su hermana como unas personas "brillantes, curiosas y agradables".

En más de una ocasión Rosalía ha demostrado su cercanía con los demás, muy alejada de esa posición de diva que toman muchos cantantes cuando se encuentran en la cima. Y es que la catalana no deja de reinventar qué es ser artista hoy en día, siendo capaz de ser el punto disruptor en una industria cada más homogénea.