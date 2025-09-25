Don Omar pone fecha a su último disco: ¿Estamos ante la retirada definitiva del rey de reggaetón?

Don Omar ha dado avance de sus próximos proyectos musicales, entre ellos, dos discos y una gira mundial. Así lo ha confirmado en una entrevista en Telemundo, donde ha contado sus intenciones de lanzar un último proyecto discográfico. "Quiero hacer dos proyectos de éxitos de Don Omar (…) y quiero hacer un último disco" que sería totalmente "inédito" y tener la oportunidad de la "vigencia". "Creo que es superimportante darme la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones", señala. Un disco que apunta que podría salir en 2026 y una última gira "por Estados Unidos y el mundo".

Con todo esto, Don Omar ha dado unas declaraciones con las que daría a entender su retirada de los escenarios: "Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”.

Don Omar y su lucha contra el cáncer

En esta misma entrevista también compartió uno de los momentos más difíciles de su carrera: su cáncer de riñón. Un difícil episodio que se produjo con el diagnóstico de esta enfermedad. "Tenía todo el miedo del mundo", confesó. "Cuando me informan de lo que está pasando, estoy en el mejor momento de mi vida. Vengo de hacer 40 sold outs en los Estados Unidos con una gira en la que por primera vez fui el productor de mi gira, fui quien llevé mi música, fui quien diseñé mi show (…) era el mejor momento en el que sentía que estaba y lo que no sabía era que me estaba muriendo",expresó.

No fue hasta julio de aquel año, donde el artista de Danza Kuduro confirmó el éxito de su intervención quirúrgica. "Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes", contó en sus redes sociales.

Una trayectoria llena de éxitos

La trayectoria musical de puertorriqueño comenzó con The Last Don, su álbum debut. A partir de ahí le siguieron una retahíla de éxitos con temas como Dale Don Dale,Dile, Pobre Diabla o Danza Kuduro. A lo largo de su carrera, se ha consagrado con uno de los iconos del reggaetón, donde se ha llevado dos premios Latin Grammy y trece nominaciones.