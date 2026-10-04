Dónde ver gratis el concierto completo de Shakira en Madrid

Shakira ha llevado Madrid al mundo entero con la retransmisión en directo de su octavo concierto en Madrid. Este sábado 3 de octubre, la colombiana ha convertido el espectáculo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en un fenómeno global, en parte por su magnético dúo con Dua Lipa cantando Antología.

¿Dónde ver la retransmisión?

Después de su retransmisión en directo, el concierto se puede ver de nuevo a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

No hace falta tener una suscripción, por lo que el streaming es completamente gratuito. Las cuatro plataformas están reproduciendo el concierto en bucle en formato directo, por lo que no se puede rebobinar.

Hasta cuándo se puede ver el concierto

La retransmisión del concierto de Shakira tiene fecha de caducidad. Tal y como informan desde Amazon Music, el streaming estará activo únicamente durante 24 horas, por lo que a partir del final del día 4 de octubre se dejará de emitir.

Setlist de canciones de Shakira en Madrid

En total, Shakira ha interpretado 27 canciones durante su concierto en Madrid del 3 de octubre en este orden: