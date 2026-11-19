Vetusta Morla por fin aterriza en el Movistar Arena de Madrid para poner fin a su gira de regreso, Gira de vuelta. Canciones de ida. Con este tour, el grupo de Tres Cantos vuelve a los escenarios tras dos años de silencio para recordar los éxitos de su carrera y presentar las canciones de su próximo proyecto.

En total, la banda celebrará tres conciertos en la capital española, siendo el primero de ellos el de este jueves 19 de noviembre. Si tienes entrada para este show o para los dos siguientes, echa un vistazo a toda la información práctica que recopilamos en este artículo sobre las fechas de los conciertos, los horarios, los accesos al Movistar Arena o el repertorio de canciones.

Los tres conciertos de Vetusta Morla en el Movistar Arena

Jueves, 19 de noviembre

Viernes, 20 de noviembre

Sábado, 21 de noviembre

Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse en la página web de Vetusta Morla.

Horario de Vetusta Morla en Madrid

Según la información oficial del Movistar Arena, este es el horario del evento:

Apertura de puertas - 19:00

Inicio del concierto - 20:30

El espectáculo de Vetusta Morla dura más de dos horas.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Vetusta Morla por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

Setlist de Vetusta Morla

En total, Vetusta Morla interpreta 28 canciones, de las cuales nueve pertenecen a su próximo álbum, que verá la luz a principios de 2027. De momento, el grupo solo ha publicado tres temas de este trabajo: Si vuelves, Bailar en Beirut y Mi colección de duelos. Los otros seis son inéditos y los tocan en directo en exclusiva.

A continuación, recopilamos el setlist completo de la gira de regreso de Vetusta Morla con todas las canciones ordenadas:

Mi colección de duelos

Bailar en Beirut

De alguna forma (inédita)

(inédita) Si vuelves

La deriva

Golpe maestro

El hombre del saco

Todo lo que arde (inédita)

(inédita) Maldita dulzura

Finisterre

Mapas

Lo importante (inédita)

(inédita) Puñalada trapera

23 de junio

La Virgen de La Humanidad

Fuego

Cuarteles de invierno

Te lo digo a ti

Psicosis (inédita)

(inédita) La caja de los truenos (inédita)

(inédita) Un día en el mundo

Valiente

La cuadratura del círculo

Si nos quedamos (inédita)

(inédita) Consejo de sabios

Copenhague

Los días raros

Además, la canción que suena de fondo al final es No hay tanto pan, un tema de Sílvia Pérez Cruz de 2016 con perspectiva de clase.