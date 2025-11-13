Dónde ver los Latin Grammy 2025 desde España y a qué hora empieza la gala | Getty Images

Los Latin Grammy están a la vuelta de la esquina. Otro año más, la Academia Latina de la Grabación galardonará talento y la excelencia musical a través de sus 60 categorías. Este añoBad Bunny se constituye como uno de los grandes nombres de la edición con 12 nominaciones, entre ellas, en las categorías Grabación del año y Álbum del año.

En su 26ª edición, artistas como Karol G, Shakira, Camilo o Rauw Alejandro también se encuentran entre los nominados. Por su parte, España también cuenta con varias menciones, entre ellos Alejandro Sanz, Leiva y Judeline que se coronan con tres nominaciones; Nathy Peluso y Aitanacon dos y Yerai Cortés,Dani Martín, Rusowsky, Joaquín Sabina, Guitarricadelafuente, Valeria Castro, Sílvia Pérez Cruz, Vera GRV, Rafael Serrallet con una cada uno.

Si estoy en España, ¿dónde ver los Latin Grammy 2025?

Los Latin Grammy se celebrarán este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La gala comenzará a las 8:00 p.m ET (hora local), lo que equivale a las 2 de la madrugadadel día 14 de noviembre en España.

Para seguir la gala desde España, podrás verlo desde Movistar +. Si no te quieres perder detalle, no olvides estar atento a las redes sociales de los Latin Grammy y la premiere en YouTube que iniciará a las 20:30 hora española.

La emisión también estará disponible desde otros canales como Univision, UniMás, Galavisión y Vix.

De Alejandro Sanz a Aitana: los artistas que actuarán en los Latin Grammy 2025

Otro año más, los Latin Grammy se constituyen como un lugar para celebrar la música. Como no ibas a ser menos, múltiples artistas se subirán al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Bad Bunny, Alejandro Sanz, Karol G, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Aitana, Gloria Estefan o Raphael, quien ha sido este año galardonado Persona del Año, se subirán al escenario.

Un listado de artistas a los que se unen CA7RIEL & Paco Amoroso,Carlos Santana, Kacey Musgraves, Fuerza Regida, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Elena Rose, Grupo Frontera, Pepe Aguilar, Carín León, Los Tigres del Norte, Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera), Liniker, Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida), Chuwi, Marco Antonio Solís y Morat.