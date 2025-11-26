Dua Lipa canta con Mauricio Mesones el éxito 'Cariñito' en su concierto en Perú

Dua Lipa canta una cover de 'No one' de Alicia Keys en su primer concierto en Nueva York | GETTY

Dua Lipa está arrasando con su Radical Optimism tour en Latinoamérica. Y es que la artista ha dado un paso más en sus versiones invitando a los autores de esas covers.

Después de demostrar que el español no se le resiste y que es capaz de interpretar grandes temas locales, la diva del pop subió al escenario a Mauricio Mesones para cantar en Perú el éxito Cariñito.

El estadio de San Marcos de Lipa colapsó ante tal sorpresa, y demostraron conocerse perfectamente el tema cantando al unísono de los músicos. A pie de micro, Dua Lipa y Mauricio Mesones se divirtieron entonando un himno del país.

Que Dua Lipa se entregue en cada concierto con la cover de un artista local la está convirtiendo en una cantante de lo más versátil y cercana con su público, impregnándose en cada espectáculo de la cultura del país donde lo da todo sobre el escenario.