Dua Lipa y su carta abierta tras actuar junto a Lenny Kravitz en Nueva York: "Un sueño hecho realidad"

Parece que Dua Lipa sigue en una nube. Después de sus directos en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la artista ha revelado que ha hecho sold out, Dua Lipa no ha escondido su gratitud por esta experiencia sobre el escenario. "Estoy profundamente agradecida a cada uno de vosotros que vinisteis e hicisteis vibrar el recinto conmigo. Vuestro amor es algo que llevaré conmigo para siempre" confesaba la artista en redes.

Unas palabras que también extrapolan al músico Nile Rodgers y Lenny Kravitz, quienes acompañaron a la británica en sus noches del sábado y el domingo respectivamente. "Compartir escenario con vosotros, cantando las canciones que me han formado como artista, ha sido un sueño hecho realidad", revelaba la intérprete de One Kiss.

La aparición de Lenny Kravitz sobre el escenario

El pasado domingo, Lenny Kravitz se subió al escenario junto a Dua Lipa interpretando junto a ella It Ain't Over 'Til It's Over. "Nueva York tiene una energía increíblemente genial. Pero el artista que canta esta canción, me atrevo a decir, es aún más genial. Y está aquí esta noche para deleitarnos en nuestra última noche en la ciudad de Nueva York. No digáis que no hago nada bueno por vosotros, chicos. Nueva York, un aplauso para el neoyorquino Lenny Kravitz", dijo la artista de Levitating durante la presentación Kravitz, tal y como recoge Rolling Stone.

Con su actuación, ambos artistas hicieron vibrar al público de Madison Square Garden. Por su parte, Lenny Kravtiz agradeció la invitación de la cantante para acudir al escenario a través de un post en redes sociales.

El día anterior, Dua Lipa interpretó junto a Nile Rodgers el tema Le Freak de CHIC, banda de la que formó parte. En sus cuatro noches, tampoco pudo faltar temas de su álbum Radical Optimism así como canciones de sus dos primeros discos, según recoge US Weekly.

La gira más 'radicalmente optimista' de Dua Lipa

Esta serie de noches se constituyen como la antesala con laa que Dua Lipa viene dispuesta a conquistar EEUU y Latinoamérica con su gira Radical Optimism.