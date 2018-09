Dua Lipa y Jaguar estrenan 'Want To', un tema del que cada fan puede crear su propia versión

Un solo tema con miles de versiones diferentes. Así suena 'Want To' , la canción que Dua Lipa ha creado en colaboración con Jaguar.

Si hay alguna artista que este verano ha acaparado los grandes estrenos, esa es Dua Lipa. La artista ha estrenado junto a Calvin Harris el éxito 'One Kiss' y hace nada ha lanzado 'Electricity' junto a Diplo y Mark Ronson.

Sus éxitos 'New Rules' y 'IDGAF' la han catapultado al éxito internacional en muy poco tiempo. De hecho, ha sido la encargada de abrir la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Así, lo más normal es que las grandes marcas comiencen a contar con ella para promocionar productos y eventos.

La cantante británica ha colaborado con Jaguar para crear una canción que permita miles de versiones diferentes. 'Want To' es un tema creado con el software de la marca para que cada usuario pueda remezclarlo basándose en sus datos de conducción. Es decir, la base del tema tendrá un ritmo u otro dependiendo de la actitud del conductor. Los sensores inteligentes del coche captan la energía consumida, la forma de acelerar, de frenar y el método de conducción para crear una pista diferente cada vez.

La versión de 'Want To' Dua Lipa x Jaguar aparecerá en el álbum 'Dua Lipa The Complete Collection', que se estrena este viernes 7 de septiembre. Se presentó en el SugarCity de Amsterdam, un evento donde la cantante interpretó este nuevo tema delante de artistas como Armin Van Buuren.