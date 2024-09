Dua Lipa, de ser criticada por sus bailes a ser premiada a mejor coreografía

"Go girl give us nothing" ha sido una frase que ha perseguido a Dua Lipa a lo largo de casi toda su carrera artística, que comenzó en 2014. En español, significa: "Vamos, chica, danos la nada más absoluta".

El público utilizaba esas palabraspara criticar la forma de bailar de la artista, que durante los primeros años de su carrera no tenía tanta presencia escénica como ahora. En particular, un vídeo que circula por las redes sociales fue el responsable de que Dua Lipa se convirtiera en un meme en 2018.

Durante varios conciertos de aquella época, la cantante interpretaba unos extraños pasos de baile durante la parte instrumental de una canción. Lipa, junto a sus bailarinas, movía la cadera durante varios segundos y de manera repetitiva. Muchas personas alegaban que, además, lo hacía con pocas ganas y con la mirada distraída.

Para Dua Lipa supuso un duro golpe

A principios de 2024, Dua Lipa se sinceró sobre este meme en una entrevista para Rolling Stone, donde reconoció que las críticas afectaron duramente a su autoestima. "Lo encontré realmente hiriente y doloroso porque pensé: 'Finalmente, estoy haciendo algo que amo hacer, y me están cerrando las puertas, como si no pudiera hacer nada bien'", dijo.

"No solo eso, sino que también me estaban llevando por todo el mundo. Mucha promoción, muchos ensayos, mucho de todo, y sin realmente tener tiempo para perfeccionar nada", añadió en referencia a lo complicado que le resultaba ensayar y mejorar sus coreografías ante la inmediatez con la que tenía que afrontar todo durante el inicio de su carrera.

Pero ahora todo es distinto. La albanobritánica parece que tiene un mayor control sobre su imagen artística, y ahora sus bailes son dignos de la diva del pop internacional en la que se ha convertido.

Así lo demuestra el videoclip de uno de sus últimos sencillos, Houdini, donde Dua Lipa interpreta ante las cámaras y ante su propio reflejo una completa coreografía junto a sus bailarines.

La revancha contra las críticas

Dua Lipa, a pesar del dolor que le producían las críticas, ha conseguido superarlas con grandes videoclips y puestas en escena sobre el escenario.

Ahora es lo que nadie pensaba que sería. Y los MTV VMAs le han dado la razón a la artista, ya que en su última edición celebrada en 2024 entregaron un merecido y poético premio a la británica: el de mejor coreografía por el vídeo de Houdini.

Si se lo hubieran dicho a Dua Lipa hace unos años, seguramente no se lo hubiera creído. Y ahí reside la fuerza de su historia de superación.