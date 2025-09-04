Ela Taubert intenta entender el desamor en 'No supiste cuidarnos (Respuesta #2)', su colaboración con Jay Wheeler
La colombiana Ela Taubert y el puertorriqueño Jay Wheeler se unen en No supiste cuidarnos (Respuesta #2), una canción de desamor sobre las secuelas de una relación pasada.
Ela Taubert, cantautora colombiana y ganadora del Latin Grammy, estrena su nuevo sencillo No supiste cuidarnos (Respuesta #2) junto uno de los nombres más destacados de la música latinoamericana, Jay Wheeler.
Tras Quiero olvidarte (Respuesta #1), la artista compone la segunda canción de un universo que contrasta con el título de su álbum, Preguntas a las 11:11. Antes eran preguntas, ahora son respuestas.
El nuevo sencillo enfrenta las secuelas de una relación pasada que la dejó desprotegida e incomprendida. A lo largo de la canción, tanto Taubert como Wheeler intercambian versos llenos de honestidad, desamor y dolor. "Qué poco duró el para siempre / Me va a costar mucho poder olvidarnos / Y dime, ¿por qué me soltaste? / Dime, ¿cuándo dejaste de amarme? / Si te di todo lo que soy / Te entregué el corazón / No supiste cuidarme", dice el estribillo.
"Esta canción es demasiado especial", ha escrito Taubert en sus redes sociales. "¡Le metimos todo nuestro corazón! ¡Gracias, Jay Wheeler, por cumplirme el sueño de hacer esta canción juntos! No sabes lo que significa para mí. ¡Te admiro y respeto montones!".
La artista cantó No supiste cuidarnos (Respuesta #2) en directo por primera vez durante el inicio de su gira Preguntas a las 11:11 Tour, con la que visitará España en septiembre con tres paradas: el 10 en la Sala But de Madrid, el 13 en la Sala Repvblicca de Valencia y el 18 en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona.
Letra de 'No supiste cuidarnos (Respuesta #2)'
Por qué ahora querernos es complicado
Si antes no podíamos estar separados
Quizás no fue perfecto, pero mi amor por ti era honesto
Ya no sé si fue por mí o fue por alguien
Hasta tu forma de mirar me la cambiaste
Y ahora me siento tan tonta
No sé cómo no lo vi antes
-
¿Cómo pudiste soltarnos?
Si nos costó tanto encontrarnos
Qué poco duró el para siempre
Me va a costar mucho poder olvidarnos
Y dime, ¿por qué me soltaste?
Dime, ¿cuándo dejaste de amarme?
Si te di todo lo que soy
Te entregué el corazón
No supiste cuidarme
-
Tú y yo nos perdimos
Ya no es ni la mitad de lo que un día fuimos
De tanto querernos el corazón lo fundimos
Yo creo que nos fue mal por querer ser más que amigos
Y cogimos otro camino
-
Pero ahora estás por otro lao'
Y no duermo si no te siento
Tengo el reloj congelao'
Por no querer perder el tiempo
Con otra que no seas tú
Pero es que ya fallamos en el intento
Hace tiempo lo dañamos y eso tú lo sabes
Bebe, yo lo siento
-
¿Cómo pudiste soltarnos?
Si nos costó tanto encontrarnos
Qué poco duró el para siempre
Me va a costar mucho poder olvidarnos
Y dime, ¿por qué me soltaste?
Dime, ¿cuándo dejaste de amarme?
Si te di todo lo que soy
Te entregué el corazón
No supiste cuidarme
-
No supiste cuidarme
Cuando más te quise
Borraste lo que prometiste
Ay, dime, ¿cómo fue tan fácil irte?
-
No supiste cuidarme
Cuando más te quise
Borraste lo que prometiste
Ay, dime, ¿cómo fue tan fácil irte?
-
¿Cómo pudiste soltarnos?
Si nos costó tanto encontrarnos
Qué poco duró el para siempre
Me va a costar mucho poder olvidarnos
Y dime, ¿por qué me soltaste?
Dime, ¿cuándo dejaste de amarme?
Si te di todo lo que soy
Te entregué el corazón
No supiste cuidarme
-
No supiste cuidarme
No supiste