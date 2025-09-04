Ela Taubert intenta entender el desamor en 'No supiste cuidarnos (Respuesta #2)', su colaboración con Jay Wheeler

Ela Taubert, cantautora colombiana y ganadora del Latin Grammy, estrena su nuevo sencillo No supiste cuidarnos (Respuesta #2) junto uno de los nombres más destacados de la música latinoamericana, Jay Wheeler.

Tras Quiero olvidarte (Respuesta #1), la artista compone la segunda canción de un universo que contrasta con el título de su álbum, Preguntas a las 11:11. Antes eran preguntas, ahora son respuestas.

El nuevo sencillo enfrenta las secuelas de una relación pasada que la dejó desprotegida e incomprendida. A lo largo de la canción, tanto Taubert como Wheeler intercambian versos llenos de honestidad, desamor y dolor. "Qué poco duró el para siempre / Me va a costar mucho poder olvidarnos / Y dime, ¿por qué me soltaste? / Dime, ¿cuándo dejaste de amarme? / Si te di todo lo que soy / Te entregué el corazón / No supiste cuidarme", dice el estribillo.

"Esta canción es demasiado especial", ha escrito Taubert en sus redes sociales. "¡Le metimos todo nuestro corazón! ¡Gracias, Jay Wheeler, por cumplirme el sueño de hacer esta canción juntos! No sabes lo que significa para mí. ¡Te admiro y respeto montones!".

La artista cantó No supiste cuidarnos (Respuesta #2) en directo por primera vez durante el inicio de su gira Preguntas a las 11:11 Tour, con la que visitará España en septiembre con tres paradas: el 10 en la Sala But de Madrid, el 13 en la Sala Repvblicca de Valencia y el 18 en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona.

Letra de 'No supiste cuidarnos (Respuesta #2)'

Por qué ahora querernos es complicado

Si antes no podíamos estar separados

Quizás no fue perfecto, pero mi amor por ti era honesto

Ya no sé si fue por mí o fue por alguien

Hasta tu forma de mirar me la cambiaste

Y ahora me siento tan tonta

No sé cómo no lo vi antes

-

¿Cómo pudiste soltarnos?

Si nos costó tanto encontrarnos

Qué poco duró el para siempre

Me va a costar mucho poder olvidarnos

Y dime, ¿por qué me soltaste?

Dime, ¿cuándo dejaste de amarme?

Si te di todo lo que soy

Te entregué el corazón

No supiste cuidarme

-

Tú y yo nos perdimos

Ya no es ni la mitad de lo que un día fuimos

De tanto querernos el corazón lo fundimos

Yo creo que nos fue mal por querer ser más que amigos

Y cogimos otro camino

-

Pero ahora estás por otro lao'

Y no duermo si no te siento

Tengo el reloj congelao'

Por no querer perder el tiempo

Con otra que no seas tú

Pero es que ya fallamos en el intento

Hace tiempo lo dañamos y eso tú lo sabes

Bebe, yo lo siento

-

¿Cómo pudiste soltarnos?

Si nos costó tanto encontrarnos

Qué poco duró el para siempre

Me va a costar mucho poder olvidarnos

Y dime, ¿por qué me soltaste?

Dime, ¿cuándo dejaste de amarme?

Si te di todo lo que soy

Te entregué el corazón

No supiste cuidarme

-

No supiste cuidarme

Cuando más te quise

Borraste lo que prometiste

Ay, dime, ¿cómo fue tan fácil irte?

-

No supiste cuidarme

Cuando más te quise

Borraste lo que prometiste

Ay, dime, ¿cómo fue tan fácil irte?

-

¿Cómo pudiste soltarnos?

Si nos costó tanto encontrarnos

Qué poco duró el para siempre

Me va a costar mucho poder olvidarnos

Y dime, ¿por qué me soltaste?

Dime, ¿cuándo dejaste de amarme?

Si te di todo lo que soy

Te entregué el corazón

No supiste cuidarme

-

No supiste cuidarme

No supiste