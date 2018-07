Elton John se disfraza de león y habla de su paternidad en el 'Carpool Karaoke' de James Corden

El todoterreno de James Corden se ha vuelto una parada obligatoria para todo artista internacional, y en esta ocasión ha sido Elton John quien ha decidido subirse como copiloto en el Carpool Karaoke del Late Late Show with James Corden.

El cantante ha repasado alguno de sus mayores éxitos, como I'm Still Standing, Crocodile Rock o Don't Let the Sun Go Down On Me, aunque el momento más esperado ha sido su interpretación de Your Song, canción que compuso en el año 1970 y que él mismo ha asegurado que supuso un antes y un después en su carrera.

Sobre sus llamativos estilismos, el cantante ha asegurado que él tenía la imagen de "el chico del piano", que no era un sex-symbol y que para divertirse y romper con esa imagen decidió llevar esos trajes tan llamativos. Y una prueba de ello es que Elton John no dudó ni un segundo en ponerse una peluca de león para interpretar The Circle Of life, tema principal de la película El Rey León y que él mismo compuso.

Por otro lado, también ha habido tiempo para confesiones en el programa. El cantante ha asegurado que aunque "pensaba que era demasiado grande para ser padre", la paternidad le ha cambiado la vida por completo.