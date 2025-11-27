Nil Moliner pone fecha a 'Alex', la canción en honor a un amigo que murió

Tras el lanzamiento de NEXO 08. Ha pasado algo y NEXO 04. Tu cuerpo en braile, Nil Moliner anuncia NEXO 10. ALEX, un tema que escribió en honor a su amigo fallecido y que quiere que sirva de himno para recordar "a toda esa gente que ya no está".

"Allá donde estén, les mandamos el abrazo más fuerte del planeta", expresó el artista mientras la cantaba durante un concierto. El vídeo lo ha subido a redes sociales para anunciar su lanzamiento: el 5 de diciembre.

Por el momento, tan solo hemos podido ver el adelanto de una parte de la letra que dice así: "Dime que seremos esos niños / Con el cielo a nuestro favor / Mándame señales con el frío / Enciéndeme la luz que nos faltó"

El retraso de su lanzamiento

Por lo que hemos podido saber hasta el momento, el tema será uno de los más personales y emocionales de toda su carrera, y quizás por eso mismo fue retrasado anteriormente, para buscar el momento perfecto.

En su lugar, Nil Moliner lanzó Tu cuerpo en braile, su último éxito pop rock con un tono nostálgico por una relación que se ha roto y ya no volverá a ser.

Y es que el objetivo del catalán con este disco —y con su música en general— es "poner banda sonora a ese sentimiento al que no sabías ponerle palabras. Ser el conector entre tú y eso. Eso que te hace gritar y llorar a partes iguales. Bailar y recordar sin prisa".

En definitiva, Nil Moliner quiere ser el nexo, "eso que hay entre una canción y una emoción".