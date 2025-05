La emotiva canción de Shakira junto a sus hijos, Milan y Sasha

El orgullo que sienten los padres hacia sus hijos es una cuestión que escapa a razonamientos y lógicas, aunque si, como en el caso de Shakira, los pequeños son capaces de demostrar que están siguiendo todos los pasos de su progenitora para conseguir una gran carrera musical, el motivo parece obvio.

Shakira ha aprovechado que en el pasado domingo se ha celebrado el Día de la Madre en los países anglosajones para presumir del talento que Sasha y Milan, los hijos que comparte con el exfutbolista Gerard Piqué, en su misma disciplina.

Con Milan al piano, el mayor de la pareja con 12 años, y Sasha de tan solo diez, emulando a su madre en el apartado vocal, la familia ha compartido una emocionante canción conjunta que ha enamorado a las redes sociales.

La elección del tema All Of You, del cantante y compositor John Legend, es una demostración del cariño y la armonía con la que los tres combinan su talento musical. "Esta canción va para todas las madres que dan 'todo de sí'", ha indicado Shakira en los comentarios de la publicación.