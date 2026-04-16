La emotiva dedicatoria de Rosalía a su abuela, presente en su concierto en Barcelona

Te interesa Yolanda Ramos desata la risa en el Palau Sant Jordi de Barcelona desde el confesionario de Rosalía

Rosalía está siendo profeta en su tierra con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona con su exitoso LUX TOUR, y como no podáis ser de otra manera la artista tiene más conexión con el público que nunca.

El catalán está muy presente durante todo el recital, tanto en la voz de la cantante cada vez que se dirige a los espectadores como en la propia letra de las canciones traducidas en pantalla. También los invitados del confesionario hablan su lengua materna con la artista.

Pero otro aspecto que sobresale de sus shows en la capital catalana son las personas que van a verla para disfrutar de su espectáculo. Al menos, en el concierto del 15 de abril Rosalía tuvo como espectadores a personas muy importantes para ella.

En esta segunda cita musical en Barcelona, Rosalía ha mostrado su emoción por estar sobre ese escenario. Así lo ha remarcado antes de su esperado tema Mio Cristo Piange Diamanti: "La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí de nuevo en el Sant Jordi".

"Actuar en casa es lo que más nerviosa me pone de alguna manera, especialmente porque cada día se siente especial", ha repetido la catalana, visiblemente entusiasmada por estar una noche más actuando en Barcelona.

"Ves a gente que quieres y es importante para ti y hoy está aquí mi familia. Está aquí mi abuela Rosalía y me hace mucha ilusión que mi abuela haya podido venir aquí con mi padre, que también está aquí esta noche", ha confesado con los ojos vidriosos.

La catalana ha explicado que también estaban sus primas entre el público. "Me siento muy bien de estar tan arropada y abrazada hoy y me gustaría dedicarle esta canción que se llama Mio Cristo Piange Diamanti a toda mi familia que está aquí", ha expresado, finalmente, entre lágrimas.