El emotivo y alentador mensaje de Blanca Paloma a sus seguidores tras su paso por Eurovisión

Una semana después de la gran final de Eurovisión 2023, todavía continua la resaca emocional.

Pese a que España era una de las candidatas favoritas para hacerse con el micrófono de cristal, Blanca Paloma terminó el certamen en el puesto 17 con su EAEA, algo incomprensible para muchos expertos pero, sobre todo, para sus seguidores.

La ilicitana ha recibido una gran oleada de mensajes de apoyo y admiración y, en esta ocasión, ha querido ser ella la que mande un mensaje alentador y de ánimo a esos pichones que todavía están un poco cabizbajos después del resultado.

"Sois muchos los que me estáis escribiendo para darme ánimo. Muchas gracias de corazón, pero este mensaje es para animaros yo a vosotros", ha escrito la representante de España en su perfil de Twitter para proseguir con su valioso mensaje.

"Ánimo a los que os ilusionasteis y creisteis en la posible victoria. Ánimo los que apostasteis por una propuesta tan nuestra y la pusisteis en valor. Ánimo a los valientes que habeis defendido EAEA como una candidatura de calidad", ha comenzado diciendo Blanca Paloma.

La artista ha proseguido explicando lo que es para ella el festival:

"Estoy muy orgullosa de la actuación que hicimos en la gran final. Es incuestionable el rigor de todo el equipo que lo hicimos posible y creo que no deberíamos obsesionarnos por encontrar la fórmula para ganar porque, en mi opinión, Eurovisión debería ser un espacio en el que pongamos en valor la libertad de expresión de cada país, al igual que en un museo en el que se reunen artistas como Picasso, da Vinci o Delacroix, se entiende que todos esos estilos son necesarios para contar la historia de una sociedad".

Para terminar, ha vuelto a agradecer a sus pichones, que la han apoyado a capa y espada: "No me enrollo más. Sirvan estas palabras como cierre constructivo de la etapa eurovisiva que ha sido increíble, inmaterial, y no me despido porque seguimos. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño".