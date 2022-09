La encerrona de Melendi a su hija Lola: la invita al escenario y canta una canción compuesta por ella

Tú solo me gustas pa bailar.

Te interesa Los cuatro hijos de Melendi y las tres mujeres de su vida

Melendi sigue recorriendo España con su gira Likes y cicatrices, que el pasado fin de semana tuvo una protagonista muy especial. El cantante asturiano contó en el escenario con su hija Lola, de seis años, a quien hizo una pequeña encerrona.

En mitad del concierto la llamó para contar una anécdota familiar de la que es protagonista.

"Este personaje el otro día llega a casa y me dice: 'Papá, necesito un abogado", contó mientras la pequeña abrazada no separaba la cara de su padre. "Es que he hecho una canción muy buena y la quiero registrar", le dijo la tercera de sus cuatro hijas.

Ahí sacó el orgullo de padre y continúo: "Toca el pianito, mejor que su padre, hace una armonía y empieza a cantar... La canción yo creo que tiene gancho, y además canta con flow latino".

Melendi se lanzó entonces a cantar la canción de Lola y el público mientras le siguió el compás con las palmas, incluso alguno de animó a repetir la letra.

Los cuatro hijos de Melendi

Lola es la tercera de los cuatro hijos de Melendi. Nació en febrero de 2016 fruto de su relación con su actual pareja, la argentina Julia Nakamatsu, madre también de su hija Abril (febrero de 2019), la más pequeña del clan.

Melendi tiene otros dos hijos de dos relaciones anteriores.

Carlota, la mayor, nació en 2005 y su madre es Miriam Martínez de la Vega. Marco es el segundo y el único hijo del cantante. Nació en noviembre de 2011, fruto de su relación con Dámaris Abad, conocida artísticamente como La Dama.

Melendi es un padre orgulloso al que este papel. "Tener hijos es lo más bonito que me ha pasado", dijo al nacer Marco.