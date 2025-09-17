Entradas para Ariana Grande en Londres: precios y cuándo empieza la venta general de sus diez conciertos

Ariana Grande está arrasando con la venta de entradas de su gira The Eternal Sunshine Tour, que únicamente pasará por Estados Unidos y Reino Unido en 2026. Al principio, la artista anunció 27 fechas, pero tras la preventa ha ampliado el cartel hasta los 41 espectáculos, diez de ellos en Londres.

De los cinco conciertos previstos en su única visita europea, Ariana Grande anunció cinco más durante la preventa del martes 16 de septiembre. La última oportunidad para conseguir entradas tiene lugar este jueves 18 en la venta general. Además, la estadounidense ha confirmado que no anunciará más fechas para su gira.

Todas las fechas de Ariana Grande en Londres

Los fans españoles que quieran ver a Ariana Grande tendrán que viajar hasta Londres, ya que la artista no tiene ninguna otra parada en Europa. El recinto que acogerá los espectáculos es The O2 Arena, que tiene capacidad para unas 20.000 personas en conciertos. En total, la estadounidense celebrará diez conciertos en la capital británica, siendo estas las únicas fechas de su gira fuera de Estados Unidos:

Sábado 15 de agosto de 2026

Domingo 16 de agosto de 2026

Miércoles 19 de agosto de 2026

Jueves 20 de agosto de 2026

Domingo 23 de agosto de 2026

Lunes 24 de agosto de 2026

Jueves 27 de agosto de 2026

Viernes 28 de agosto de 2026

Lunes 31 de agosto de 2026

Martes 1 de septiembre de 2026

Cuándo y dónde comprar entradas en la venta general

Las entradas para los diez conciertos de Ariana Grande en Londres salen a la venta el jueves 18 de septiembre a las 11:00 (hora española, una menos en Canarias).

En cuanto a las plataformas de ventas, los tickets se pueden conseguir a través de dos páginas web oficiales: Ticketmaster y AXS. Para acceder, no se necesita ningún código y se recomienda tener una buena conexión a Internet.

Precios de las entradas en Londres

Según la información oficial de Ticketmaster, las entradas para los conciertos de Ariana Grande en Londres van desde los £76 (88 €) hasta los £405 (466 €) con gastos incluidos, más una tarifa de gestión por pedido de £3.45 (4 €). Estos precios se fijaron "de antemano por la gira".

Críticas y reventa

Muchos fans en redes sociales están criticando la gestión de la gira, ya que Latinoamérica y Asia se han quedado al margen de The Eternal Sunshine Tour. Además, muchos aseguran que es un error haber organizado los conciertos en arenas en vez de en estadios por la pérdida de capacidad. Desde el principio, Grande ha defendido que se trata de una "minigira", aunque ella misma ha comentado que ya no lo parece al tener 41 fechas.

Otra polémica alrededor de la gira tiene que ver con la gran cantidad de entradas disponibles en reventa por precios mucho más elevados a los originales. Tras la venta en Estados Unidos, la artista aseguró que están intentando buscar una solución: "Lo que ha estado pasando con los revendedores secundarios ha llegado a mi atención y, por supuesto, me molesta muchísimo", dijo a través de una historia de Instagram.

Y añadió: "He estado al teléfono cada segundo de mi tiempo libre luchando por una solución. Los escucho y, con suerte, podremos lograr que más de estas entradas lleguen a sus manos en lugar de a las de ellos. No está bien. Solo quería que supieran que mi equipo y yo lo vemos y que me importa mucho, y haremos y estamos haciendo todo lo que podamos".