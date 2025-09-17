Entradas para Ariana Grande en Londres: precios y cuándo empieza la venta general de sus diez conciertos
Ariana Grande celebrará en 2026 diez conciertos en Londres, los únicos en Europa con su gira The Eternal Sunshine Tour. En este artículo, recopilamos toda la información para que los fans españoles consigan entradas en la venta general.
Ariana Grande está arrasando con la venta de entradas de su gira The Eternal Sunshine Tour, que únicamente pasará por Estados Unidos y Reino Unido en 2026. Al principio, la artista anunció 27 fechas, pero tras la preventa ha ampliado el cartel hasta los 41 espectáculos, diez de ellos en Londres.
De los cinco conciertos previstos en su única visita europea, Ariana Grande anunció cinco más durante la preventa del martes 16 de septiembre. La última oportunidad para conseguir entradas tiene lugar este jueves 18 en la venta general. Además, la estadounidense ha confirmado que no anunciará más fechas para su gira.
Todas las fechas de Ariana Grande en Londres
Los fans españoles que quieran ver a Ariana Grande tendrán que viajar hasta Londres, ya que la artista no tiene ninguna otra parada en Europa. El recinto que acogerá los espectáculos es The O2 Arena, que tiene capacidad para unas 20.000 personas en conciertos. En total, la estadounidense celebrará diez conciertos en la capital británica, siendo estas las únicas fechas de su gira fuera de Estados Unidos:
- Sábado 15 de agosto de 2026
- Domingo 16 de agosto de 2026
- Miércoles 19 de agosto de 2026
- Jueves 20 de agosto de 2026
- Domingo 23 de agosto de 2026
- Lunes 24 de agosto de 2026
- Jueves 27 de agosto de 2026
- Viernes 28 de agosto de 2026
- Lunes 31 de agosto de 2026
- Martes 1 de septiembre de 2026
Cuándo y dónde comprar entradas en la venta general
Las entradas para los diez conciertos de Ariana Grande en Londres salen a la venta el jueves 18 de septiembre a las 11:00 (hora española, una menos en Canarias).
En cuanto a las plataformas de ventas, los tickets se pueden conseguir a través de dos páginas web oficiales: Ticketmaster y AXS. Para acceder, no se necesita ningún código y se recomienda tener una buena conexión a Internet.
Precios de las entradas en Londres
Según la información oficial de Ticketmaster, las entradas para los conciertos de Ariana Grande en Londres van desde los £76 (88 €) hasta los £405 (466 €) con gastos incluidos, más una tarifa de gestión por pedido de £3.45 (4 €). Estos precios se fijaron "de antemano por la gira".
Críticas y reventa
Muchos fans en redes sociales están criticando la gestión de la gira, ya que Latinoamérica y Asia se han quedado al margen de The Eternal Sunshine Tour. Además, muchos aseguran que es un error haber organizado los conciertos en arenas en vez de en estadios por la pérdida de capacidad. Desde el principio, Grande ha defendido que se trata de una "minigira", aunque ella misma ha comentado que ya no lo parece al tener 41 fechas.
Otra polémica alrededor de la gira tiene que ver con la gran cantidad de entradas disponibles en reventa por precios mucho más elevados a los originales. Tras la venta en Estados Unidos, la artista aseguró que están intentando buscar una solución: "Lo que ha estado pasando con los revendedores secundarios ha llegado a mi atención y, por supuesto, me molesta muchísimo", dijo a través de una historia de Instagram.
Y añadió: "He estado al teléfono cada segundo de mi tiempo libre luchando por una solución. Los escucho y, con suerte, podremos lograr que más de estas entradas lleguen a sus manos en lugar de a las de ellos. No está bien. Solo quería que supieran que mi equipo y yo lo vemos y que me importa mucho, y haremos y estamos haciendo todo lo que podamos".