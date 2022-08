Entradas del concierto de Harry Styles en Barcelona: cuándo comprarlas y cuál es el precio

Harry Styles es uno de los artistas más versátiles e influyentes del panorama musical actual. Y no solo por su música. El intérprete de As It Was es todo un referente en la moda y un icono para el colectivo LGTBIQ+. Todos estos detalles le convierten en un artista 360 que vuelve locos a sus fans.

Y ya pudimos ver todos estos detalles en su paso por España durante el verano con el Love On Tour, la gira que iba a tener lugar antes de la pandemia pero que hasta ahora, por motivos sanitarios, no había podido llevar a cabo. Y la espera valió la pena, porque el concierto de Harry en el Wizink Center fue todo un éxito y, además, hizo historia.

Si te quedaste sin entradas para ver al artista, tienes no una, sino dos oportunidades más para hacerte con una, ya que Styles ha ampliado el tour mundial y ha anunciado dos nuevas fechas para 2023 en España: una en Barcelona y otra en Madrid.

Fechas del concierto

Harry Styles actuará el miércoles 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, el mismo recinto en el que Coldplay tocará cuatro días. ¿Conseguirá el artista británico agotar todas las localidades al igual que el grupo de Chris Martin?

El concierto de Madrid tendrá lugar el viernes 14 de julio en el Nuevo Espacio Mad Cool.

Cuándo comprar las entradas

Las entradas saldrán a la venta oficialmente el viernes 2 de septiembre a las 10:00 horas en Livenation y Ticketmaster,

Sin embargo, para aquellos registrados en Live Nation, la plataforma abrirá una preventa el jueves 1 de septiembre a partir de las 10:00.

Cuál es el precio

Sin incluir los gastos de distribución (que pueden depender el tipo de entrada adquirida), las entradas de Barcelona oscilarán entre los 55€ y los 149€. Para el concierto de Madrid, las entradas costarán entre 85€ y 149€.