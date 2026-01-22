Entradas para la gira 'Together, Together' de Harry Styles: cuándo salen a la venta y cómo comprarlas

Después del anuncio del cuarto disco de Harry Styles, Kiss all the time. Disco, occasionally, el británico ha anunciado su nueva gira Together, Together que durará de mayo a diciembre.

La gira pasará por siete ciudades de América, Europa y Australia, tendrá un total de 55 conciertos y contará con la presencia de varios artistas invitados.

Por el momento, no se ha anunciado fecha para España, pero tenemos a Londres y Ámsterdam como alternativa.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre la preventa y la venta de entradas.

Compra de entradas

Para acceder a la preventa tendrás que registrarte a través de este formulario en la página web de Harry. Según este formulario, recibirás un código antes del 25 de enero a las 12:00 para acceder a la preventa, ¡así que antentos!

Si has precomprado el álbum Kiss all the time. Disco, occasionally, también recibirás el código.

En el caso de Nueva York, podrás apuntarte a la preventa mediante este enlace.

Las fechas de la preventa y la venta ya han sido publicadas en Ticketmaster, desde donde se pondrán comprar las entradas.

Fechas preventa:

Londres (12, 13, 17 y 19 de junio): del 26 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00

Londres (20 y 23 de junio): del 27 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00

Ámsterdam: no anunciado

São Paulo: no anunciado

Nueva York: del 26 de enero a las 11:00 al 27 de enero a las 10:00

Melbourne: del 27 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00

Sídney: del 27 de enero a las 14:00 al 30 de enero a las 13:00

Ciudad de México: del 28 de enero a las 11:00 a las 11:57

Fecha venta general

Para Londres, Ámsterdam, Nueva York y Melbourne, las entradas estarán a la venta el 30 de enero a las 11:00, mientras que para Sídney la hora de inicio es a las 14:00.

La única excepción es Ciudad de México, cuya preventa será el 29 de enero a las 11:00.

Todas las paradas de la gira