Entradas para la gira 'Together, Together' de Harry Styles: cuándo salen a la venta y cómo comprarlas

La gira Together, Together de Harry Styles por fin ha sido anunciada con un total de 55 conciertos en siete países de todo el mundo. A continuación, te contamos todo lo qe necesitas saber sobre la preventa y la venta.

Harry Styles actuando en los BRIT Awards 2023
Harry Styles actuando en los BRIT Awards 2023 | Getty Images

Madrid22/01/2026 19:48

Después del anuncio del cuarto disco de Harry Styles, Kiss all the time. Disco, occasionally, el británico ha anunciado su nueva gira Together, Together que durará de mayo a diciembre.

La gira pasará por siete ciudades de América, Europa y Australia, tendrá un total de 55 conciertos y contará con la presencia de varios artistas invitados.

Por el momento, no se ha anunciado fecha para España, pero tenemos a Londres y Ámsterdam como alternativa.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre la preventa y la venta de entradas.

Compra de entradas

Para acceder a la preventa tendrás que registrarte a través de este formulario en la página web de Harry. Según este formulario, recibirás un código antes del 25 de enero a las 12:00 para acceder a la preventa, ¡así que antentos!

Si has precomprado el álbum Kiss all the time. Disco, occasionally, también recibirás el código.

En el caso de Nueva York, podrás apuntarte a la preventa mediante este enlace.

Las fechas de la preventa y la venta ya han sido publicadas en Ticketmaster, desde donde se pondrán comprar las entradas.

Fechas preventa:

  • Londres (12, 13, 17 y 19 de junio): del 26 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00
  • Londres (20 y 23 de junio): del 27 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00
  • Ámsterdam: no anunciado
  • São Paulo: no anunciado
  • Nueva York: del 26 de enero a las 11:00 al 27 de enero a las 10:00
  • Melbourne: del 27 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00
  • Sídney: del 27 de enero a las 14:00 al 30 de enero a las 13:00
  • Ciudad de México: del 28 de enero a las 11:00 a las 11:57

Fecha venta general

Para Londres, Ámsterdam, Nueva York y Melbourne, las entradas estarán a la venta el 30 de enero a las 11:00, mientras que para Sídney la hora de inicio es a las 14:00.

La única excepción es Ciudad de México, cuya preventa será el 29 de enero a las 11:00.

Todas las paradas de la gira

  • Del 16 al 26 de mayo (6 noches) - Amsterdam, Johan Crujff Arena
  • Del 12 al 23 de junio (6 noches) - Londres, Wembley Stadium
  • Del 17 al 18 de julio - São Paulo, Estadio Morumbis
  • 31 y 1 de agosto - Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
  • De agosto a octubre (30 noches) - Nueva York, Madison Square Garden
  • 27 y 28 de noviembre - Melbourne, Marvel Stadium
  • 12 y 13 de diciembre - Sídney, Accor Stadium