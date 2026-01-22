Entradas para la gira 'Together, Together' de Harry Styles: cuándo salen a la venta y cómo comprarlas
La gira Together, Together de Harry Styles por fin ha sido anunciada con un total de 55 conciertos en siete países de todo el mundo. A continuación, te contamos todo lo qe necesitas saber sobre la preventa y la venta.
Después del anuncio del cuarto disco de Harry Styles, Kiss all the time. Disco, occasionally, el británico ha anunciado su nueva gira Together, Together que durará de mayo a diciembre.
La gira pasará por siete ciudades de América, Europa y Australia, tendrá un total de 55 conciertos y contará con la presencia de varios artistas invitados.
Por el momento, no se ha anunciado fecha para España, pero tenemos a Londres y Ámsterdam como alternativa.
A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre la preventa y la venta de entradas.
Compra de entradas
Para acceder a la preventa tendrás que registrarte a través de este formulario en la página web de Harry. Según este formulario, recibirás un código antes del 25 de enero a las 12:00 para acceder a la preventa, ¡así que antentos!
Si has precomprado el álbum Kiss all the time. Disco, occasionally, también recibirás el código.
En el caso de Nueva York, podrás apuntarte a la preventa mediante este enlace.
Las fechas de la preventa y la venta ya han sido publicadas en Ticketmaster, desde donde se pondrán comprar las entradas.
Fechas preventa:
- Londres (12, 13, 17 y 19 de junio): del 26 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00
- Londres (20 y 23 de junio): del 27 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00
- Ámsterdam: no anunciado
- São Paulo: no anunciado
- Nueva York: del 26 de enero a las 11:00 al 27 de enero a las 10:00
- Melbourne: del 27 de enero a las 11:00 al 30 de enero a las 11:00
- Sídney: del 27 de enero a las 14:00 al 30 de enero a las 13:00
- Ciudad de México: del 28 de enero a las 11:00 a las 11:57
Fecha venta general
Para Londres, Ámsterdam, Nueva York y Melbourne, las entradas estarán a la venta el 30 de enero a las 11:00, mientras que para Sídney la hora de inicio es a las 14:00.
La única excepción es Ciudad de México, cuya preventa será el 29 de enero a las 11:00.
Todas las paradas de la gira
- Del 16 al 26 de mayo (6 noches) - Amsterdam, Johan Crujff Arena
- Del 12 al 23 de junio (6 noches) - Londres, Wembley Stadium
- Del 17 al 18 de julio - São Paulo, Estadio Morumbis
- 31 y 1 de agosto - Ciudad de México, Estadio GNP Seguros
- De agosto a octubre (30 noches) - Nueva York, Madison Square Garden
- 27 y 28 de noviembre - Melbourne, Marvel Stadium
- 12 y 13 de diciembre - Sídney, Accor Stadium