Pablo Alborán anuncia nuevas fechas para su gira 'Global Tour KM0'

Pablo Alborán durante su concierto gratuito en la Puerta del Sol de Madrid | GTRES

Tras la publicación de su último álbum, KM0, el pasado 7 de noviembre, Pablo Alborán ha anunciado nuevas fechas para su gira internacional Global Tour KM0. Estas ocho nuevas fechas se suman a las ya anunciadas el mes de septiembre, siendo un total de 28 conciertos en los que sus fans podrán disfrutar del cantante.

Un nuevo hito en la carrera del autor en el que ha volcado todas sus reflexiones, como indicó durante su entrevista en Cuerpos especiales, en canciones como Clickbait, donde "aborda la cuestión de las noticias falsas" y se permite "la licencia" de entrar en el género urbano.

Dada la magnitud de KM0 para Pablo Alborán, no es de extrañar que haya planeado una gran gira internacional con Global Tour KM0, un itinerario con el que llevará a cabo conciertos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027.

Nuevas fechas

A las 20 fechas ya anunciadas por el malagueño, se han anunciado unas nuevas para diferentes destinos de España.

Madrid - 21 de mayo 2026

Tenerife - 13 de junio 2026

Zaragoza - 20 de junio 2026

Mallorca - 16 de julio 2026

Roses - 25 de julio 2026

Las Palmas de Gran Canaria - 7 de agosto de 2026

Santa Cruz de la Palma - 8 de agosto de 2026

Chiclana - 13 de agosto de 2026

Todas las fechas

Estas nuevas fechas se suman a las ya anunciadas a lo largo de todo el mundo:

Santiago de Chile- Chile - 2 de marzo 2026

Buenos Aires- Argentina -5 de marzo 2026

Bogotá- Colombia -14 de marzo 2026

Quito- Ecuador -19 de marzo 2026

Guayaquil- Ecuador -21 de marzo 2026

Lima- Perú -24 de marzo 2026

Sao Paulo- Brasil -28 de marzo 2026

Lisboa- Portugal -25 de abril 2026

Bilbao -2 de mayo 2026

Barcelona -8 de mayo 2026

Madrid -22 de mayo 2026

Valencia -30 de mayo 2026

Fuengirola -6 de junio 2026

Sevilla -12 de junio de 2026

Murcia -5 de junio 2026

Granada -26 de junio 2026

A Coruña -4 de julio 2026

Guatemala- Guatemala -septiembre 2026

San José- Costa Rica -septiembre 2026

San Salvador- El Salvador -septiembre 2026

Panamá- Panamá -septiembre 2026

CDMEX- México -octubre 2026

Monterrey- México -octubre 2026

Guadalajara- México -octubre 2026

Mérida- México -octubre 2026

León- México -octubre 2026

Puebla- México -octubre 2026

San Juan- Puerto Rico -enero 2027

Atlanta- USA -febrero 2027

Orlando- USA -febrero 2027

Miami- USA -febrero 2027

Chicago- USA -febrero 2027

Nueva York- USA -febrero 2027

Washington- USA -febrero 2027

Irving- USA -febrero 2027

Houston- USA -febrero 2027

Los Ángeles - USA -febrero 2027

París - Francia -marzo 2027

Londres - Reino Unido -marzo 2027

Milán - Italia -marzo 2027

Berlín - Alemania - marzo 2027

Bucarest - Rumanía - marzo 2027

Entradas de la gira de conciertos de Pablo Alborán con 'Global Tour KM0'

Tal y como ha indicado Pablo Alborán en su publicación, la venta de entradas para las nuevas fechas de su Global Tour KM0 saldrán a la venta el día 21 de noviembre a las 12:00, pero estarán disponibles parea los fans el 20 de noviembre a las 11:00.

En el caso del resto de fechas, ya están disponibles en su página web oficial.