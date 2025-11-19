Pablo Alborán anuncia nuevas fechas para su gira 'Global Tour KM0'
Pablo Alborán ha anunciado ocho nuevas fechas para Global Tour KM0, la gira internacional que tendrá lugar en 2026 y 2027 y con la que el malagueño presentará las canciones de su último disco.
La entrevista de Pablo Alborán en Cuerpos especiales
La emotiva actuación de Pablo Alborán a piano de su canción 'Mis 36'
Tras la publicación de su último álbum, KM0, el pasado 7 de noviembre, Pablo Alborán ha anunciado nuevas fechas para su gira internacional Global Tour KM0. Estas ocho nuevas fechas se suman a las ya anunciadas el mes de septiembre, siendo un total de 28 conciertos en los que sus fans podrán disfrutar del cantante.
Un nuevo hito en la carrera del autor en el que ha volcado todas sus reflexiones, como indicó durante su entrevista en Cuerpos especiales, en canciones como Clickbait, donde "aborda la cuestión de las noticias falsas" y se permite "la licencia" de entrar en el género urbano.
Dada la magnitud de KM0 para Pablo Alborán, no es de extrañar que haya planeado una gran gira internacional con Global Tour KM0, un itinerario con el que llevará a cabo conciertos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027.
Nuevas fechas
A las 20 fechas ya anunciadas por el malagueño, se han anunciado unas nuevas para diferentes destinos de España.
- Madrid - 21 de mayo 2026
- Tenerife - 13 de junio 2026
- Zaragoza - 20 de junio 2026
- Mallorca - 16 de julio 2026
- Roses - 25 de julio 2026
- Las Palmas de Gran Canaria - 7 de agosto de 2026
- Santa Cruz de la Palma - 8 de agosto de 2026
- Chiclana - 13 de agosto de 2026
Todas las fechas
Estas nuevas fechas se suman a las ya anunciadas a lo largo de todo el mundo:
- Santiago de Chile- Chile - 2 de marzo 2026
- Buenos Aires- Argentina -5 de marzo 2026
- Bogotá- Colombia -14 de marzo 2026
- Quito- Ecuador -19 de marzo 2026
- Guayaquil- Ecuador -21 de marzo 2026
- Lima- Perú -24 de marzo 2026
- Sao Paulo- Brasil -28 de marzo 2026
- Lisboa- Portugal -25 de abril 2026
- Bilbao -2 de mayo 2026
- Barcelona -8 de mayo 2026
- Madrid -22 de mayo 2026
- Valencia -30 de mayo 2026
- Fuengirola -6 de junio 2026
- Sevilla -12 de junio de 2026
- Murcia -5 de junio 2026
- Granada -26 de junio 2026
- A Coruña -4 de julio 2026
- Guatemala- Guatemala -septiembre 2026
- San José- Costa Rica -septiembre 2026
- San Salvador- El Salvador -septiembre 2026
- Panamá- Panamá -septiembre 2026
- CDMEX- México -octubre 2026
- Monterrey- México -octubre 2026
- Guadalajara- México -octubre 2026
- Mérida- México -octubre 2026
- León- México -octubre 2026
- Puebla- México -octubre 2026
- San Juan- Puerto Rico -enero 2027
- Atlanta- USA -febrero 2027
- Orlando- USA -febrero 2027
- Miami- USA -febrero 2027
- Chicago- USA -febrero 2027
- Nueva York- USA -febrero 2027
- Washington- USA -febrero 2027
- Irving- USA -febrero 2027
- Houston- USA -febrero 2027
- Los Ángeles - USA -febrero 2027
- París - Francia -marzo 2027
- Londres - Reino Unido -marzo 2027
- Milán - Italia -marzo 2027
- Berlín - Alemania - marzo 2027
- Bucarest - Rumanía - marzo 2027
Entradas de la gira de conciertos de Pablo Alborán con 'Global Tour KM0'
Tal y como ha indicado Pablo Alborán en su publicación, la venta de entradas para las nuevas fechas de su Global Tour KM0 saldrán a la venta el día 21 de noviembre a las 12:00, pero estarán disponibles parea los fans el 20 de noviembre a las 11:00.
En el caso del resto de fechas, ya están disponibles en su página web oficial.