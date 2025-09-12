Entradas The Weeknd en Madrid: precios, horario y cómo acceder a la venta general

The Weeknd ha arrasado durante el período de preventa de las entradas. El canadiense actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 28, 29 y 30 de agosto de 2026.

El autor de éxitos como Blinding Lights, Starboy o Save Your Tears actuará en la capital española con un total de tres espectáculos, con los que el artista volverá a nuestro país tres años después de sus dos conciertos en 2023 en Madrid y Barcelona, bajo el paraguas de la misma gira, After Hours Til Dawn. Además, esta vez lo hará junto al rapero estadounidense Playboi Carti.

Cómo comprar entradas

La venta general de entradas, incluidas las VIP, empieza este viernes 12 de septiembre a partir de las 12:00 en livenation.es, ticketmaster.es y El Corte Inglés. Es recomendable acceder a la sala de espera a las 11:30 para intentar ser de los primeros en adquirir tickets para cualquiera de las tres fechas de The Weeknd en Madrid.

Precios de las entradas

Los costes para ver a The Weeknd en Madrid van desde los 51 € sin gastos en la grada más alta hasta las entradas VIP más caras, de 611 €.

PL1 Gold Circle: 151€ + 81,50€ gastos

PL1 Grada: 151€ + 20€ gastos

PL2 Grada: 136€ + 18€ gastos

PL3 Pista: 126€ + 17€ gastos

PL4 Grada: 116€ + 15,50€ gastos

PL5 Grada: 96€ + 13€ gastos

PL5 PMR: 96€ + 13€ gastos

PL6 Grada: 71€ + 9,50€ gastos

PL7 Grada: 51€ + 7€ gastos

VIP1 The Timeless VIP Lounge Package: 611€ + 64,50€ gastos

VIP2 Premium Early Entry VIP Package: 387€ + 51,50€ gastos

VIP3 Early Entry VIP Package: 298,50€ + 39,50€ gastos

VIP4 Premium Seated VIP Package: 372€ + 49,50€ gastos

VIP5 Seated VIP Package: 288,50€ + 38,50€ gastos

Además, existe una modalidad denominada Platinum, que Live Nation define así: "Es un cupo limitado de entradas que se ponen a la venta en modalidad precio dinámico, ajustado en función de la oferta y la demanda del evento. Las entradas Platinum NO incluyen ningún servicio o producto adicional como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

"Como parte de la gira After Hours Til Dawn 2026, The Weeknd volverá a colaborar con Global Citizen y el Fondo Humanitario XO del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas", informa Live Nation. "Se donará 1 € de cada entrada vendida en Europa a estas dos organizaciones".