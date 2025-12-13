Dani Martín le dedica su concierto a Robe Iniesta y Jorge Martínez: "No sé si estarán en el cielo o en el infierno"

Dani Martín está celebrando sus 25 años en la música con una gira muy especial que marca un hito en su carrera: actuar diez noches en el Movistar Arena de Madrid. Este viernes 12 de diciembre, ha tenido lugar el séptimo espectáculo en el recinto, donde el cantante ha querido acordarse de dos hitos del rock español.

Tras un emotivo discurso, Dani Martín le ha dedicado el concierto a Robe Iniesta, exlíder de Extremoduro, y Jorge Martínez, fundador y vocalista de la banda Ilegales. Dos grandes iconos de la música que han fallecido esta semana.

"Me gustaría dedicarle el concierto esta noche, aunque sea utópico, al señor Roberto Iniesta Egea, que para mí tiene la voz más bonita de la historia de la vida. Cuando canta, me pasa algo en las entrañas que no me pasa con nadie. Que viva el Robe", ha comentado ante la ovación del público.

Después, ha dicho: "Y también me gustaría dedicar esta noche al gran Jorge Martínez de los Ilegales; amigo, musicazo, personaje, único e irrepetible. No sé si estarán en el cielo o en el infierno, pero os aseguro que en nuestros corazones seguro que están. Un aplauso para ellos dos".

La influencia de Extremoduro en Dani Martín

Antes de empezar a dedicarse a la música, Dani Martín acudió a un concierto de Platero y Tú y Extremoduro que le marcó para siempre. "Yo estaba aquí, con mis amigos. Primero tocaban los Platero, y acabaron con Jesucristo García. Y, acto seguido, salió el señor Robe Iniesta", ha contado.

En ese espectáculo, un amigo le dijo algo que no se le olvidará: "Al terminar la canción, yo me giré a mi amigo Iván y le dije: '¿Imaginas que un día yo toco aquí?'. Me miró y dijo: 'Tú estás flipando'. Y sí, estoy flipando", ha explicado. "Sigo flipando con todo lo que me pasa, por haber tenido un sueño desde pequeñito y haberlo perseguido. No sabía estudiar, no sabía atender. Y lo único que me gustaba era un papel en blanco y un bolígrafo, y poder sacar todo lo que tenía en el tórax y plasmarlo en ese papel y hacerlo canción. Eso era lo único que me hacía feliz".

"Pero, claro, las vocaciones no se les da el lugar que se merecen, y mucho menos a un niño de seis o siete años en 1984", ha seguido diciendo. "Me rebelé y continué mi camino de seguir escribiendo, de seguir siendo sensible. Creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí. No sé si soy músico, si soy un contador de historias, si soy un jeta. [...] Soy muy afortunado. Pues sí, Iván, yo estaba flipando. Lo habéis llenado, vosotros, diez veces. Yo puedo estar más gordo, menos gordo, más feo, más guapo, más viejo, más joven, pero las canciones son las verdaderas protagonistas de esta situación".

Así, Dani Martín ha querido mandar un mensaje de ánimo a quienes tienen un propósito, por muy difícil que sea conseguirlo: "Creo que hay que fomentar la vocación. Si tenéis un sueño, perseguidlo. Que nadie os robe la ilusión. A veces, cuando se sueña muy fuerte, las cosas pasan. Así que, soñad muy fuerte, cada día de vuestras putas vidas, soñad muy fuerte y perseguid vuestros sueños".