Entrevista a Don Diablo: "Me gusta romper las reglas"

Don Diablo está teniendo un verano intenso, y no solo por la cantidad de citas y festivales, sino porque no para de lanzar música desde que publicara su álbum FUTURE hace más de medio año. Entre sus últimos lanzamientos encontramos el tema ‘Heaven To Me’, el remix del tema de Martin Garrix y Khalid ‘Ocean’, ‘Anthem (We Love House Music)’ o ‘Wake Me When It’s Quiet’, que llegan después de sus éxitos mundiales 'Save A Little Love' o 'Take Her Place'.

En 2015, Don Diablo fundó su discográfica HEX₳GON y comenzó con su show de radio con el mismo nombre, desde entonces, la locura por su electrónica futurista no ha dejado de crecer, y pudimos ver una muestra de su magia en el Barcelona Beach Festival, allí hablamos con él en una de las entrevistas más íntimas, reveladoras y cercanas que hemos tenido la suerte de hacerle a un personaje de su relevancia.

Aprovechamos para preguntarle por sus influencias musicales, o su forma de entender la música como una liberación: "Creo que la música, de alguna manera, es la fuerza para conseguir una vía de escape, para que la gente se sienta mejor, para que luche conta sus penas, que por un momento se olvide de su dolor".

El DJ holandés nos habló también del movimiento de los hexagonians: "Esto se está convirtiendo en algo grande, siempre a cualquier sitio que voy y miro a la multitud, veo mucha gente con banderas de Hexagon, camisetas... Y nunca esperé nada así, pero creo trasciende la música, es un modo de vida".

Además, Don Diablo nos explicó el camino que va a seguir su nueva música con esa línea 'future' que le caracteriza, y una idea que ronda su cabeza para dar salida a toda la producción musical que se va quedando en su "tintero": "Siempre tengo la misma pregunta: '¿Podemos usar tu música para este vídeo?', 'Sí, sí puedes, claro que sí, me da igual', pero siempre están restringidos por reglas. Me gusta romper las reglas. Estoy pensando en hacer un álbum y que se llame: Music for imaginary adventures (Música para aventuras imaginarias), así la gente podrá crear sus propias aventuras para esta nueva música que podría no salir a la luz".

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando nos habló de sus inicios en la música electrónica, y qué faceta como productor o DJ le llena más. "Empecé a pinchar porque no sabía bailar y siempre estaba en la esquina de pie, y ninguna chica quería venir y hablar conmigo, no tenía dinero para invitarles a una bebida... Y pensé que quizás si fuera yo el chico que estuviera pinchando, alguna chica se interesaría por mí". Suponemos que ahora ligará algo más que por entonces 😉.

Sobre el hecho de producir, Don Diablo nos cuenta la parte más dura, solitaria y a veces frustrante del DJ, y cómo ese proceso creativo puede convertirse en la mejor sensación del mundo al lograr crear un tema que de verdad te llena: "Nada supera esa sensación. Y se hace duro y frustrante estar solo entre cuatro paredes componiendo, pero cuando lo logras, te pones a bailar tu solo en calzoncillos y sientes como si volvieras a tener 15 años (...) y piensas: 'Ok, por esto es por lo que comencé a componer música'". ¡No te pierdas la entrevista completa!