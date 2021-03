Alba Reche: "En confinamiento no quise componer porque no quería hacer un disco con sentimientos tristes"

Con los nervios a flor de piel. Así nos recibió Alba Reche con su nuevo disco entre las manos: La pequeña semilla. Este EP, compuesto por ocho canciones, ya era un éxito en preventa y con su salida al mercado (26 de marzo) ha alcanzado el número uno en descargas en plataformas digitales.

Si hay algo que tiene La pequeña semilla es variedad. "Yo creo que todos pueden encontrar lo que les guste" porque "hay variedad de sonidos que forman parte de un todo". Temas acústicos de producción austera, canciones sofisticadas envueltas en seda electrónica, y letras intimistas.

"Quimera [su primer álbum] tenía estilos musicales dispersos. En este nuevo disco, los sonidos son más urbanos dentro de lo acústico", porque Alba Reche ha dejado que la música que consume en su tiempo libre sea el que marque este nuevo trabajo para seguir creciendo en composición e interpretación."Yo bebo de muchos estilos musicales. Es la música que escucho. Negar que esos estilos estén en mi disco sería negar de dónde viene mi inspiración".

Un disco para seguir creciendo

En la variedad, Alba ha encontrado el gusto y estas ocho canciones suenan distinto. "Cada canción la asocio a un momento y esos momentos no tienen porqué sonar igual, aunque pertenezcan a un mismo periodo de tiempo".

La pequeña semilla llega al mercado con dos colaboraciones destacadas: una con la chilena Cami, canción —Qué bailen— que sirvió como carta de presentación, y Los cuerpos con Fuel Fandango. "Con Cami tengo una relación de amistad, tenemos muchas cosas en común. Ve la música con la misma perspectiva que tengo yo" por ello colaborar juntas para dar forma a este single fue muy sencillo.

Reche no solo está contenta con las colaboraciones de su disco, también porque ha podido ofrecer más a sus seguidores. "He podido desarrollarme más que con el primero. Estoy muy contenta con el resultado", aunque la cantante ya mira el futuro: "tengo la ambición de hacer otras cosas porque, como ya está hecho ya me pongo a pensar en lo siguiente", por lo que no descarta que en unos meses pudiera llegar alguna sorpresa.

Ganas por girar

Entre lo nuevo que prepara Alba Reche es su próxima gira. Un tour de conciertos que espera poder emprender este verano. "Estamos empezando los ensayos. Somos los primeros positivos con el tema. Sé que se harán conciertos, pero no sabemos con qué medidas. Estamos trabajando para que las cosas salgan". Llegado el momento, se harán las comunicaciones pertinentes y Alba será "la persona más feliz del universo" porque, asegura: "me muero por hacer conciertos".

La pandemia ha golpeado a la industria musical y, sobre todo, a la música en vivo. Lo bueno es que algunos se han llevado un buen puñado de canciones nacidas en confinamento. Otros, como Alba Reche, alumbraron algún single —La posada, con Sebastián Cortés—, pero no han querido centrar sus trabajos en esta experiencia. "Es un momento muy difícil para sacar la creatividad. Beber de una experiencia vivida que es muy triste, de encierro y agobio… No me apetecía hacer un segundo disco con esos sentimientos. De forma natural esperé, me lo tomé de desconexión para aprendizajes técnicos musicales y me centré en ir lo mejor preparada para la salida".

Un tiempo de desconexión y "aprendizajes técnicos" que llegaron con una recomendación de su amiga y cantante, Julia Medina: "me recomendó un libro de armonía y como tenía el piano en casa de mi madre, que es donde pasé el confinamiento, pues estuve practicando". También aprovechó esos meses para "hablar" consigo misma "y descubrir un montón de cosas que no sabía".

Aunque su madre es enfermera y eso suponía un poco más de estrés, asegura que no le molesta estar encerrada, ya lo estuvo antes en Operación Triunfo 2018. "No me importa estar encerrada, aunque me encanta la vida en el exterior. Relativizo y esto es lo importante. Lo llevé bastante bien".

Cuando la 'normalidad' llegué, Alba Reche sueña con coger la maleta y viajar, da igual el destino aunque quizá escoja "Cancún, por ejemplo. ¡Me da igual! Yo me quiero ir. Iré a Latinoamerica". Ganas, las de la valenciana, comunes en la mayoría de la población hoy en día.