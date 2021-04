Alba Reche: "Me planteo no aburrirme nunca de lo que haga"

Lorena Castell y Carlos Marco han recibido en yu Music a Alba Reche. La valenciana ha acudido para presentar su nuevo EP, un disco de ocho canciones al que ha puesto por nombre La pequeña semilla, toda una declación de intenciones. La cantante espera seguir creciendo en el mundo de la música y este nuevo trabajo ya muestra indicios de ello.

"Pido tregua era la más oscura de todas, pero me gustaba la idea de que a lo mejor el resto del disco no es así. La portada representa esa idea de la semilla naciendo", explica Reche sobre su nuevo trabajo. El EP contiene diferentes estilos "me planteo no aburrirme de lo que haga y espero hacerlo el resto de mi vida. Espero seguir investigando. Yo iré creciendo e iré incorporando nuevas cosas"

Alba ha ido elaborando este disco con mucho mimo, porque lo suyo no son las prisas ni lanzar canciones constantemente. Le gusta mostrar sus ideas en conjunto: "Parece que solo existe el artista que constantemente saca una canción con otra... yo veo el proyecto a largo plazo, como un conjunto de canciones. Así se entiende el mensaje".

A pesar de que los directos, de momento, están siendo muy limitados. Muchos artistas se han buscado las mañas para seguir ofreciendo música en directo a sus seguidores y Alba Reche es una de ellos: "Me encanta hacer directos, los hago a menudo para tener feedback con los fans. Me pasé la cuarentena haciendo directos... canté poco, pero nos ha servido para seguir sintiendo que nos dedicamos a esto".

Puedes ver la entrevista en el minuto 11:13.

