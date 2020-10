Jennifer Rojo, sobre 'No Eres Tú': "Es lo de verdad, lo que estaba viviendo en ese momento"

Juanma Romero ha charlado con Jennifer Rojo sobre su nuevo single, 'No Eres Tú', una canción que nos ha conquistado y que le "está dando muchísimas alegrías" a la artista.

El tema nació en "una noche en México que estaba inspirada y estaba sola en el hotel", explica la cantante que expresa que le "vino esa canción, porque era en ese momento lo que sentía". Y es que 'No Eres Tú' es el reflejo "de lo que estaba viviendo en ese momento".

Jennifer Rojo ha crecido rodeada de música: "Mis padres son artistas, toda mi familia canta, son músicos". Además, desde hace dos años está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera, ya que a pesar de la pandemia, la artista asegura que lleva dos años sin parar y que "cada día es una aventura, cada día pasan cosas preciosas".

Sus referentes musicales son Whitney Houston, George Michael, Tina Turner, Madonna, aunque confiesa que lleva "por bandera a todos sitios" a David Bisbal y que siempre ha adorado a Freddie Mercury.

Además de confesarnos sus aficiones, Jennifer Rojo también ha explicado que haciendo "muchas maquetas y muchas canciones", aunque todavía no puede desvelar nada pero solamente ha confesado que "en cualquier momento podemos sorprender con una canción en inglés".

Antes de despedirse, la artista ha interpretado 'No Eres Tú', una balada urbana acompañada de un emotivo vídeo en el que podemos verla debatiste entre luces y sombras, despidiéndose para emprender el vuelo de nuevo sola, en la que canta versos como: "Quiero ser sincera, me mueve la piel / No puedo ser de nadie aunque no suene bien / Hoy me tocó perder", dejando claro que no quiere atarse a nadie.

Bajo la producción de The Marea, el vídeo transmite esa dualidad de las separaciones, esas luces y sombras que nos persiguen cuando rompemos una relación, cuando emprendemos un nuevo camino en compañía de nosotros mismos.

Cargado de intensidad y romanticismo, el vídeo -como la canción- transmite esa independencia que tratan reflejar los versos de 'No Eres Tú'. "En el guion y la puesta en escena me vi muy identificada con lo que explico en la canción", comentaba la artista.

LETRA DE 'NO ERES TÚ', DE JENNIFER ROJO

.

Cuántas cosas tengo que decirte

Cuántas madrugadas sin escribirte

Te mereces una explicación

No eres tú, soy yo

Nunca fue tu culpa tú siempre estuviste

Todo lo tenía y nada me negaste

Es el corazón el que manda amor

No eres tú, soy yo

Entiende que

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Lo sé…lo sé

Tal vez sea muy tarde para llamarte

Demasiado tema para no tenerme

Un par de palabras desde la razón

No fuiste tú, fui yo

Entiende que

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé Lo sé…lo sé

Espero que tú puedas encontrar a alguien

Que pueda amarte y darte lo que te mereces

Yo seguiré el camino a donde

Dios me lleve

Y tal vez me sorprenda con un nuevo amante

Entiende que

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Quiero serte sincera, me mueve la piel

No puedo ser de nadie, aunque no suene bien

Hoy me tocó perder...yo lo sé

Lo sé…lo sé