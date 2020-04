Bely Basarte describe su nuevo álbum como "una evolución" y anuncia "una colaboración inesperada"

Bely Basarte nos habla de su nuevo single, 'Roma', una canción "muy alegre", que llega "en el momento oportuno, que estábamos todos un poco grises estos días, y creo que Roma nos da ese color y ese aire fresco".

Pero ¿cuál fue la inspiración para esta canción? Es un tema basado en la idea de que "si tienes que estar con alguien, estarás, pase lo que pase, aunque haya cosas que parezca que lo están impidiendo", porque "todo acaba conduciéndote a esa persona", de la misma forma que todos los caminos 'conducen a Roma'.

Nos cuenta además que tiene todo su nuevo disco preparado: "está ya todo grabado, está cerrado el disco", pero ahora las fechas de salida "están tambaleándose". Asegura que tenía previsto "sacar un par de temas más antes del disco", pero que ahora está todo "entre interrogantes".

Bely se muestra "muy contenta" con este nuevo álbum, que "muestra una evolución" en su sonido, "que ha madurado mi música igual que me madurado personalmente". También comenta que ha querido experimentar, también en la producción, para aportarle a algunos de sus temas aires distintos como la electrónica.

Pero la esencia de Bely, su buenrrollo y positivimo, sigue presenten en este nuevo trabajo: "siguen siendo mis letras, siguen siendo mis melodías, sigue siendo mi voz... sigo presente en este nuevo trabajo".

Nos adelanta también que en su nuevo disco habrá colaboraciones, en concreto "una inesperada que a mí me hace especial ilusión". Además, ha estado componiendo con otros autores como Andrés Suárez, que no cantan en las canciones, pero "sí que han estado presentes".

Aprovechamos para preguntarle también sobre cómo fue la colaboración con David Otero para el disco en el que repasa su carrera, cómo ambos hicieron la misma voz en 'Buscando el sol', fusionándolas.

Sin duda, la cantante no para estos días, haciendo directos y participando activamente en inciativas para concienciar a la gente de la importancia de quedarse en casa para frenar el avance del coronavirus, actuando en el festival #YoMeQuedoEnCasa y siendo parte del tema #QuédateEnTuCasa:

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ECHA DE MENOS?

Bely nos cuenta además que una semana antes de decretarse el estado de alarma, estaba en Colombia, así que no pudo ver a su familia ni amigos, pero asegura que hace muchas videollamadas con ellos.

¿QUÉ HACE ESTOS DÍAS EN CASA?

"Comer, me gusta mucho dibujar, pintar, videollamadas con los amigos", así pasa el tiempo Bely Basarte, tomándose "cervezas" con los amigos, ¡e incluso quedan para hacer recetas juntas! Pero también cocina con sus fans, ¡incluso fajitas! "No me da tiempo a aburrirme, la verdad", y se ha "abierto cuentas en todas las redes sociales".

También nos sorprendió recitando poemas a sus fans, y confiesa que del tema 'Roma', ha escrito un par de décimas, y es algo que está planteándose "para hacer con el resto del disco", sacar de cada canción algo que esté relacionado con ellas, "pero que sean poemas", darles "otra visión".

Aunque no todo son momentos buenos, como todos, Bely también ha tenido alguno de esos días de "bajón", pero lo que hace ella es "volver a acostarme si puedo", pensando que al día siguiente probablemente todo vaya mejor: "hay que hacer un esfuerzo por ser positivo, y cuando llega un momento malo, permitirlo también y esperar a que se pase".

La cantante asegura que el punto más positivo es que está "pasando mucho tiempo con mis gatos", a los que hecha de menos con tanto viaje; videollamando a gente con la que hacía tiempo que no hablaba, viendo todas las partes positivas de la gente: los aplausos, el talento que derrochan las redes sociales...

¿QUÉ RECUERDA DE SUS COMIENZOS?

Bely no se siente muy distinta a la que empezó, porque todo lo ido consiguiendo de forma progresiva y "currando", y agradece también a su público "que no sé si me merezco porque son encantadores". "Disfrutando cada pasito".

RECOMENDACIONES CULTURALES

Además, como viene siendo tradición en Europa Home Date, Bely nos hay recomendado un libro, una serie y un disco, para descubrir durante estos días en casa. ¡Vuelve a ver la entrevista!

¡Y gracias por pasar un rato con nosotros, Bely! Es siempre una alegría charlar contigo 😊