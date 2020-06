Cepeda y Pol 3.14: "Es injusto lo que están haciendo con el mundo de la cultura y del teatro"

Pol 3.14 y Cepeda se han visto afectados, como el resto de artistas y de trabajadores de la industria musical y cultural, primero por la crisis del coronavirus que les ha obligado cancelar y aplazar conciertos y ahora por las medidas tomadas por el gobierno en cuanto a la reducción de aforo.

Unas medidas que a ambos les parecen injustas, ya que no son equitativas con otras medidas de aforo, como por ejemplo que los trenes no tengan reducción de aforo, tal como indica Pol.

"Me parece un poco injusto lo que están haciendo con el mundo del teatro, de la cultura, de los espacios", explica Cepeda, "El otro día vi una noticia que decía 'los toros vuelven al 75% de aforo' y me he quedado de piedra porque me ha tocado un poco los bemoles en ese aspecto", denuncia.

"No sabemos qué va a pasar con la música, de momento tenemos gira en acústico en verano con aforos limitados y a ver qué pasa", concluye Cepeda.

Pol también quiere expresar su malestar frente a esta situación tan injusta: "Saldremos de esta como hemos salido de muchas otras. Pero los artista siempre hemos estado ahí, entreteniendo. En la pandemia se ha demostrado. Y luego somos los grandes olvidados"