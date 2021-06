Dani Fernández: "Intento huir de la intensidad porque sino la gente me va a llamar pesado"

Dani Fernández inicia con Clima Tropical una nueva etapa. El cantante todavía está dándole los últimos retoques a su segundo álbum, un trabajo en el que vuelve a dejarse la piel y que desprende una luz más clara y positiva que su anterior disco.

¿Qué tiene de especial Clima Tropical para que sea el primer single?

"Esta canción abarca un poco el estilo a donde quiero ir en el próximo disco y compositivamente hablando es de lo mejor que he hecho hasta ahora. Quería que el primer single tuviera un punto de frescura, pero a la vez de letra cuidada y una musicalidad que englobe el primer proyecto y lo que va a venir".

¿Sonaba así en tu cabeza desde el primer momento?

"Es una canción que la compuse con un rollo mucho más íntimo, era más difícil de escuchar. Yo soy una persona muy intensa, muy visceral, y lo tuvimos que transformar un poquito", dice el cantante, que ha tenido la ayuda del productor Tato Latorre para esa transformación. Fue durante el confinamiento cuando el artista la tocó en acústico para sus fans a través de las redes sociales.

El próximo single podría sonar en una serie muy conocida

"El siguiente tema que voy a sacar es una cosa que para mí v algo único, que no me había pasado nunca y que es contar la historia de otra persona. Habla de una historia de una serie de televisión que yo veo y de la que soy fan, ultrafan, así que me puse a escribirlo con unos amigos y quisimos contar esta historia. Es algo único porque todo lo que había escrito era autobiográfico, algo que me había pasado a mí y por primera vez he escrito una historia de otra persona".

¿Piensas mucho la estrategia a la hora de lanzar nueva música?

"Soy cero ordenado para esas cosas, y de hecho Fran, mi representante, me echa la bronca porque soy un poco desastre. Me lo tienen que ir explicando, porque yo soy muy de 'tengo algo, pues lo suelto", asegura antes de confesar que también le gusta un poco "el hype" que se crea cuando anuncia alguna novedad que saldrá próximamente.

Has dicho que ya tienes una canción favorita de este nuevo álbum, ¿la escucharemos pronto?

"Pues si te digo la verdad no lo he pensado. Como es una de las más especiales, ya no solo de este disco, sino de mi carrera como cantante, no sé cuando va a salir porque no está del todo terminada. Estamos con los últimos retoques de todas las canciones y no sé si sacarla la última o si sacarla antes", cuenta.

¿Tienes ya elegido el repertorio del álbum o te abres a improvisaciones?

"Ya lo tengo elegido, pero como te estaba diciendo soy muy de improvisar. Por ejemplo, en el disco anterior, ya lo tenía todo hecho y organizado en mi cabeza, pero de pronto apareció una canción que es muy importante (Disparos) y al final formó parte del primer disco y no solo eso, sino que fue el segundo single", asegura el artista, que nunca le cierra la puerta a las canciones: "Soy de seguir escribiendo".

¿Cómo es trabajar con Andrés Suárez, un artista del que fuiste fan antes que compañero?

Uno de los primeros temas que Dani Fernández publicó en solitario una vez terminó su etapa en la boyband Auryn fue una cover de un tema de Andrés Suárez (No Saben de ti). Años después ha colaborado con el gallego para la reedición de su primer álbum y juntos han interpretado el tema 6 de septiembre.

"Andrés es un artista al que le gusta compartir mucho la música. Esa canción era muy importante para mí porque lo estaba pasando mal, lo acababa de dejar con mi novia, con la que llevaba tres años y no podía dejar de escucharla. La publiqué y me escribió, me dijo que le gustaba mucho mi voz, y al poco me dijo 'oye pues tengo una canción para ti, si quieres te la regalo", dice el cantante refiriéndose a 6 de septiembre. "Cuando la grabé sentí que tenía que cantarla con él y conocerlo, el compartir música con él y ver su forma de componer fue algo único", afirma.

¿Eres tan intenso como Andrés Suárez? Las canciones tristes son como "catarsis"

"La verdad que sí, aunque cada vez menos", comenta el artista, recalcando que está en una etapa más optimista. "Una de las canciones que hice para este nuevo disco va sobre la inseguridad, y es que también soy un poco irregular a la hora de componer. Es cierto que intento desnudarme en las canciones pero también intento huir de esa intensidad porque sino la gente me va a llamar pesado", dice bromeando.

¿Todavía no te crees a dónde has llegado?

"No es que no me lo crea porque es una realidad, además ahora estoy en un punto más optimista de mi vida, me siento bien conmigo mismo y me siento completo. Tengo una base de gente que me sigue, que compra las entradas, que escucha mis canciones y me siento bien, pero es cierto que en la música nunca sabes donde vas a estar, así que yo creo que es esa inseguridad de tener vértigo a no dedicarte a lo que te gusta", se sincera.

"A la hora de componer soy bastante inseguro, pruebo muchas melodías, rescato cosas que he desechado porque antes me parecían una mierda... Es cierto que soy inseguro pero todo es por el miedo a no dedicarme a lo que me gusta. Me creo donde estoy pero no sabemos lo que va a pasar mañana", termina.

Sus planes para el verano y su playa favorita

¿Con quién se iría de vacaciones ahora mismo? ¿Qué no puede faltar en su maleta? ¿A qué lugar volvería con los ojos cerrados? ¿Cuál es su canción del verano por excelencia?

Al final de la charla, Dani Fernández confiesa algunos de sus planes favoritos para las vacaciones: Galicia como destino predilecto, el surf como pasión y Emborracharme de Lori Meyers como banda sonora de los atardeceres en su playa coruñesa favorita. ¡Dale al play y descubre cuál es!