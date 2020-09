Así surgió 'Let's Love' de Guetta y Sia: "Le envié un mensaje para hacer una canción que inspirase a la gente"

David Guetta acaba de estrenar nuevo tema con Sia, llamado ' Let's Love ' , un tema con aires ochenteros que nos transporta a una época donde parece que "no había problemas" . Una canción pensada para "para unirnos y no estar enfrentados" , según le ha contado el propio Guetta a Juanma Romero durante esta genial entrevista.

"Yo quería hacer una canción feliz en este momento tan difícil para la gente, así que le envié un mensaje a Sia diciéndole: 'Tenemos que hacer una canción para inspirar a la gente, que se olvide de todo, y que no una en lugar de enfrentarnos", comenta. El Dj y productor, ha participado en varias acciones solidarias para recaudar fondos, como del #UnitedatHome durante la pandemia, y sigue demostrando su compromiso para ayudar a la gente.

¿Por qué una vuelta a los años 80?

Para David Guetta, los 80's son una época feliz "donde casi parece que no había problemas y la música era muy feliz", comenta y añade: "Es un himno a la vida".

'Let's Love' es un tema grabado y producido durante el confinamiento: "Lo hemos hecho todo durante el confinamiento", asegura, "yo con mi ordenador en Miami y ella en su casa sola".

Esta es la sexta colaboración de Guetta con Sia, tras éxitos como 'Titanium', 'She Wolf (Falling To Pieces)' o 'Flames', entre otros. ¿Qué magnetismo une al DJ y productor con la cantante?

"Es mi artista preferida - asegura-, tiene una voz única, escribe súper bien y, la gente no lo sabe, pero hay pocos artistas que canten lo que escriben" y añade: "Normalmente primero hago la canción y luego voy a ver al artista, pero con Sia lo podemos hacer juntos y eso es increíble".

¿En cuántas canciones puede estar trabajando Guetta simultáneamente?

"Unas cinco, más o menos", comenta el genial DJ y compañero de Europa Baila, donde cada viernes podemos escuchar una de sus sesiones David Guetta Playlist.

"Escribir la canción se hace normalmente en un día, pero la producción puede llevar uno o dos meses", así que comenta que le gusta tener varios proyectos al mismo tiempo "no me gusta trabajar solo en una cosa" y confiesa que ahora mismo "está trabajando en tres" temas simultánemete.

Además, gracias a su gran experiencia como productor, asegura que cuando empieza a producir una canción suele llega hasta el final: "Cuando elijo una canción, normalmente voy hasta el fin". Guetta se centra en los mejores temas, los que sabe que pueden funcionar.

Al margen de nueva música, ¿cuál ha sido para parte positiva del confinamiento?

Para Guetta, lo mejor del confinamiento "es la primera vez que puedo irme de vacaciones con mis hijos durante el verano, porque normalmente estoy a tope". También poder dormir en el mismo sitio durante un tiempo más largo, así como la posibilidad de "producir música más calmado, sin estar tan cansado. Y tomarme tiempo para hacer música sin el estrés de estar constantemente viajando", comenta. "No hay nada. Solo hago música y ya".

¿Con qué artista ya desaparecido le hubiera gustado grabar?

"Yo soy un enorme fan de Michael Jackson. Y era mi sueño", confiesa. Además, asegura que para él, 'Thriller' el un disco perfecto, redondo, una especie de referente aspiracional para el productor. "Un álbum en el que todos los temas son increíbles. Pero no va a pasar", lamenta Guetta.

EL MOMENTO MÁS EMOTIVO DE GUETTA

.

Juanma Romero es el presentador de ¿Me Pones? el mejor programa de peticiones de la radio nacional, y ha preparado un "regalito" muy emotivo para Guetta: una recopilación de notas de voz de decenas de oyentes pidiendo su música. "Wow! Es muy bonito este regalo que me has hecho. Increíble. Muchas gracias", y añade: "Eso me hace muy feliz".

Guetta se despide con un cariñoso mensaje para los fans españoles, que pueden disfrutar de sus mejores sesiones cada viernes en Europa Baila de Europa FM.

¡Muchas gracias, David! ¡Nos escuchamos este fin de semana en David Guetta Playlist!