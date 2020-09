David Guetta y Sia vuelven a unirse para lanzar un mensaje de amor y esperanza en 'Let's Love'

Tras conseguir más de 2.000 millones de reproducciones con sus colaboraciones previas, David Guetta y Sia vuelven a unir fuerzas para lanzar 'Let's Love', su nuevo single.

El dúo ha conseguido numerosos números uno con sus anteriores colaboraciones, empezando en 2011 con 'Titanium', y siguiendo en años posteriores con 'She Wolf (Falling To Pieces)', 'Bang My Head' con Fetty Wap, o 'Flames', entre otros.

'Let's Love' se ha producido y grabado durante la cuarentena, y a través de él mandan un mensaje de amor y esperanza al mundo. Al principio de la pandemia, David Guetta recaudó más de 1,5 millones de dólares para campañas contra la Covid-19 con sus directos online beneficos United At Home, los cuales han tenido más de 50 millones de espectadores.

Tras encabezar el cartel del festival virtual Tomorrowland's Around The World en el mes de julio, Hï Ibiza ha desvelado que David Guetta volverá a la isla en 2021 con su popular fiesta semanal 'F***k Me I'm Famous'.

Mientras tanto, Guetta ha utilizado su alter ego Jack Back para remezclar el macro-éxito de Joel Corry 'Head & Heart', que lleva seis semanas consecutivas encabezando las listas de Reino Unido.

También ha producido la canción benéfica 'Pa' La Cultura' para la iniciativa filantrópica Human (X), un single en el que colaboran numerosos artistas internacionales como Sofía Reyes o De La Ghetto, entre otros.

Además, Guetta está cada viernes en Europa Baila de Europa FM con su sesión DJ MIX, ¡no faltes!