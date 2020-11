Entrevista a Little Mix: De su "épico" Confetti Tour a la debilidad por España y el español

Little Mix acaban de lanzar Confetti, su sexto álbum de estudio del que ya nos adelantaron 'Break up song', 'Holiday', 'Not a Pop Song' y 'Sweet Melody'.

"Yo creo que es un buen álbum y que se escucha muy fácilmente. Transmite buen rollo. Podemos encontrar muchas canciones pop, hay una balada que es absolutamente bonita. Estamos muy contentas con este álbum porque no fue nada estresante hacerlo. Simplemente fluyó y fue muy bonito poderlo crear sin tener ningún rastro de estrés en nuestras cabezas", le explica Perrie Edwards a nuestro compañero Álex Vilalta.

'Sweet Melody' es la canción que ha escogido la girlband como nuevo single, coincidiendo con el lanzamiento del álbum.

"La letra es descarada y creo que eso es muy guay. Creemos que ‘Sweet Melody’ es la hermana pequeña de ‘Touch’, tiene esas mismas vibraciones", explica Edwards.

Un tema que han presentado con un videoclip espectacular, en el que vuelven a realizar una coreografía.

"Hacía mucho que no hacíamos un videoclip con una coreografía completa. Y sabíamos que los fans estaban esperándolo desde hacía mucho tiempo, así que dijimos: 'Vamos a dárselo'. Sentimos que ‘Sweet Melody’ era la canción correcta para hacer un video con ritmo, muy coreografiable".

Esta misma coreografía la pudimos ver en directo durante su actuación en los premios MTV EMA's, celebrados el pasado domingo 8 de noviembre, donde Little Mix fueron unas de las protagonistas de la noche.

'SHOUT OUT TO MY EX', UNO DE SUS HIMNOS

Little Mix llevan 10 años de trayectoria, en la que han lanzado 6 álbumes que han dejado grandes himnos para la música pop. Uno de estos himnos es 'Shout out to my ex', incluida en su álbum Glory Days.

Álex le pregunta a Perrie que por qué tienen que existir los exs, haciendo referencia a las historias que no terminan bien. Pero Perrie tiene muy claro que hasta de las peores relaciones, se puede sacar algo bueno.

"¿Por qué tienen que existir los ex? Creo que deben existir porque no debes arrepentirte de nada que te haya hecho feliz. Todo lo que vivimos nos enseña algo. Y creo que a veces conocemos a gente en un momento equivocado de nuestra vida. Y también creo que debemos estar agradecidos a nuestros ex, porque te hacen ser quien eres ahora. Esas relaciones te hacen aprender cosas sobre ti mismo, sobre lo que quieres en una relación. Creo que es todo un gran aprendizaje, así que creo que es bueno tener ex. Te prepara para la siguiente relación".

VOLVER A LOS ESCENARIOS

Como le ocurre a todos los artistas que lanzan un nuevo trabajo, una de las cosas más gratificantes es llevar esas canciones a los escenarios y poder ver en directo la reacción de sus seguidores al escucharlas.

"Tenemos muchas ganas de volver a los escenarios, todo lo que queremos hacer es actuar. Lo echamos mucho de menos. Y es muy difícil en los tiempos que corren saber cuándo nos van a dejar volver, porque se trata de mantener a la gente a salvo. La salud de las personas es lo más importante. Y por mucho que queramos salir de gira, tenemos que ser cautas y tener en cuenta las recomendaciones. Y será mucho más épico cuando volvamos a subirnos a un escenario, porque nos morimos de ganas. ¡No podemos esperar más!", explica Perrie.

En cuanto a nuestro país, la artista tiene muy buenos recuerdos. Concretamente cuando estuvo junto al resto del grupo rodando el videoclip de 'Shout out my ex': "Lo pasamos MUY bien. Toda la campaña del álbum se grabó allí, el videoclip se grabó allí… Fue como unas vacaciones de chicas. Nos encantó".

¿Y qué es lo que más le gusta de España? ¡Nuestro idioma! "¡Es que suena muy sexy! Creo que es muy atractivo, me encanta. Además, creo que nuestros fans españoles son increíbles y les queremos un montón".