BTS, Lady Gaga y Karol G, triunfadores en los MTV EMAs 2020

La banda de K-Pop BTS han sido los grandes triunfadores de los MTV European Music Awards llevándose a casa c uatro estatuillas . Una ceremonia donde también han destacado los artistas latinos, con las esperadas actuaciones de Maluma y Karol G .

La 27 edición de los MTV European Music Awards se han llevado a cabo como la mayoría de las ceremonias de entrega de premios este 2020: online y con actuaciones en diferido desde diferentes puntos del planeta, tal como recoge Antena 3 Noticias.

BTS han sido los grandes triunfadores de este año alzándose con los premios a Mejor Canción por 'Dynamite', Mejor Grupo, Mejores Fans y Mejor Directo Online, aunque pese a este último galardón la banda de K-Pop no actuó en la ceremonia.

TRIUNFO DE LA MÚSICA LATINA

A manos de Karol G ha ido a parar el premio de Mejor Artista Latino, un nuevo galardón que se ha incluido en esta edición, además del de Mejor Colaboración por una de las canciones del año, Tusa, con Nicki Minaj.

"Toda la vida he soñado con estas cosas y me siento super orgullosa de representar a mi comunidad. Gracias por acompañarme en este proceso. Esto es para los latinos y para todo el mundo, porque aunque este no sea su idioma o su cultura, la gente disfruta de la música, que nos une a todos", declaraba tras ser premiada.

LADY GAGA, MEJOR ARTISTA.

Lady Gaga, quien partía como máxima favorita con 7 candidaturas, se ha llevado a casa el galardón más importante de todos, el de Mejor Artista.

Por otro lado, el premio a Mejor Vídeo ha ido a parar a DJ Khaled y Drake por su colaboración 'Popstar', protagonizada por Justin Bieber.

En cuanto a las nuevas promesas, Doja Cat ha recibido el premio a Artista Revelación; mientras que Yungblud ha conseguido el de Mejor Push, un premio a los nuevos talentos por los que apuesta personalmente MTV.

El Mejor Vídeo con Mensaje no podía ir para otro que 'I Can't Breathe' de H.E.R.

Otros premiados en su categoría de género musical fueron Cardi B como Mejor Artista Hip-Hop; Coldplay como Mejor Artista Rock; o Hayley Williams como Mejor Artista Alternativo.

David Guetta consiguió lo propio como Mejor Artista de Mñusica Electrónica o Little Mix como Mejor Artista Pop.

ACTUACIONES

Doja Cat inauguró las actuaciones de la noche con su 'Say So', gateando entre flores.

Alicia Keys apareció con la cabeza completamente cubierta por una malla de brillantes y sentada ante un piano montado sobre un tráiler que la ha paseado alrededor del Museo Guggenheim de Nueva York mientras interpretaba 'Love Looks Better'.

Karol G ofreció una de las mejores actuaciones de la noche, rodeada de motoristas y de coches de la década de los 60 para interpretar su nuevo single 'Bichota', paseando por un barrio lleno de bailarines, perros descontrolados y chispas de soldaduras.

También destacó la deYungblud, que ha sobrevolado la cúpula circular del icónico Roundhouse de Londres cual ángel con minifalda para caer sobre el escenario a ritmo de 'Cotton Candy' y 'Strawberry Lipstick'.

Tampoco faltó Maluma, interpretando 'Dja Dja' junto a Aya Nakamura y 'Hawái', una de las canciones del año, desde una terraza entre rascacielos.

Por su parte, Sam Smith ha cantado 'Diamonds' desde un teatro vacío, sin bailarines y azotado por relámpagos escarlatas, para terminar con un mensaje categórico a favor de la diversidad sexual: "¡No fastidiéis a los niños queer!".

Little Mix interpretaron su tema 'Sweet Melody' sobre una impresionante pirámide virtual, sin la participación de Jesy Nelson, de la que se rumorea que podría abandonar la girlband.

David Guetta también ha ofrecido un gran espectáculo visual al interpretar junto a Raye 'Let´s Love' entre cascadas de luces en los monumentales baños de Széchenyi, en Budapest, ciudad que en 2021 acogerá estos premios en su formato habitual y con actuaciones en directo.