Morat: "Nos cuidamos entre nosotros para no ser unos divos, nos conocemos desde hace 20 años"

Llamada Perdida es, para los chicos de Morat, una señal de que hay algo que falta por decir. Se trata del primer adelanto del que será su cuarto disco y con este tema la banda marca un nuevo estilo de producción mucho más minimalista y con una exploración evidente de sonidos de los 80’s.

A pesar de que hay muchos menos elementos que en proyectos anteriores, Morat conserva la potencia y la energía que siempre ha caracterizado a la banda. Llevan ya 10 años sobre los escenarios y su madurez personal y musical es una evidencia.

¿Por qué decís que 'Llamada Perdida' es una guía de cómo ser el peor ex del mundo?

"Tiene esa particularidad. Es como preguntarte '¿Qué es eso que no me podías escribir?' Digamos que la idea es que esta persona lo que esta haciendo es dejarse llevar por el corazón roto y obligando a esa persona a que le responda cuando ya no hay nada. No le recomendamos a nadie hacerlo pero entendemos que es una sensación legítima con la que todos nos podemos identificar, y eso hace que a la hora de cantar la canción el sentimiento sea mucho más fuerte".

¿Y vosotros, estáis muy enganchados al teléfono?

"Cuando estamos en tiempos muertos estamos un poquito adictos, sí".

¿Pensáis que con las nuevas formas que hay de ligar ha muerto el romanticismo?

"El tema de las cartas tiene algo romántico pero las cosas cambian. Hoy en día hay más posibilidades de ser romántico, los medios cambian pero el contenido es el mismo. Mi abuelo diría que 'qué pena por no mandar cartas por correo postal' y hacerlo ahora por correo electrónico".

¿Cómo es la relación con vuestros fans? Uno de ellos recibirá una llamada vuestra

"En la pandemia aprendimos que lo que queremos hacer con nuestros fans puede transcender más allá de lo simple. Hemos puesto a nuestros fans a salir en vídeos, a escoger qué canción vamos a sacar después... Dinámicas más complejas y se nos ocurrió este concurso, que nos cuenten de qué quieren hablar con nosotros".

Ahora estáis en Colombia, ¿cuándo volveréis a España?

"Vamos a estar en verano, como siempre, ya es tradición. Nos morimos de ganas por volver. En la temporada entre agosto y septiembre lo probable es que estemos en España con nuevas canciones también".

Han pasado 10 años desde que formasteis la banda, ¿notáis más madurez?

"Ahora más que nunca nos estamos exigiendo más a nosotros mismos, en temas estéticos, de composición, de sonido, muchas cosas. Y eso va ligado a la madurez que queremos seguir desarrollando. Cuidamos mucho nuestra imagen y lo que queremos transmitir".

El éxito fabrica muchos 'divos'

"Lo que nos pasa a nosotros es muy interesante. Nosotros cuatro vivimos en una especie de burbuja. Un solista también está en una burbuja pero con su equipo, con gente que le endulza el oído. Nuestra burbuja es tan interna y tan cerrada que nosotros mismos nos cuidamos de no tener esos cambios entre nosotros. Eso de alguna forma está cuidado entre nosotros, nos conocemos hace 20 años".

¿Presumiríais de vuestros 50 Discos de Platino delante de alguien no confió en vosotros al principio?

"Lo nuestro ha sido siempre como un caballo de carreras. Tenemos nuestros objetivos, a dónde queremos llegar. También sabemos que a nuestro lado hay mucha gente talentosa pero tenemos nuestro camino, no nos importa la gente que no creyó en nosotros. Cada uno puede pensar lo que quiera".

El tercer disco salió en julio y ya preparáis el cuarto, ¿no queréis vacaciones?

"Lo cierto es que la primera canción de 'A dónde vamos' salió como en 2019. Estamos hablando de un disco que tardó en salir dos años, la pandemia tuvo todo que ver. De alguna manera cuando el disco salió algunas cosas ya eran viajes así que ahora hay que renovar prácticamente toda la música y la estética".

¿Habrá más adelantos?

"Sí, claro. Llamada Perdida creemos que es el puente perfecto para el sonido que estábamos haciendo antes y lo que va a ser el cuarto disco. Pero sí antes de que salga el disco lanzaremos sorpresa tras sorpresa.

Susana Cala, hermana de Isaza, ha compuesto temas vuestros

"Yo escribo mucho mi hermana. No solo para Morat, también para otros proyectos y cosas de ella. Nos pasa muchas veces que terminamos una canción y tenemos una discusión a ver quién la va cantar, quién se la lleva. Cuando salió Qué ganas ella todavía no tenía su proyecto, ahora es otra cosa".

Tenéis cinco conciertos llenos en Bogotá, ¿vértigo por tocar en casa?

"Somos conscientes de que España ha sido muy importante en nuestra carrera así que lo que lo hace tan especial es que esto vino después, es muy bonito ver que por fin en Bogotá ocurren estas cosas que nos gustan tanto".