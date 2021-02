Rauw Alejandro nos habla del videoclip de 'Zorra Remix': "Me encanta el flow de Bad Gyal y quería escribir mi parte para los chicos"

Stay Homas se han atrevido a tocar 'Let it Out', una de las canciones de su primer disco Agua, ¡con instrumentos de juguete! Klaus, Guillem y Rai han sorprendido con esta versión tan original en la entrevista con Juanma Romero.

👉 Stay Homas: "Tenemos salas llenas en abril, y no sabemos si eso va a ser factible"