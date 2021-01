Selena Gomez se pasa al español en su nuevo y tan esperado single 'De Una Vez'

Tras más de un año sin nueva música, Selena Gomez ha vuelto por todo lo alto estrenando su nuevo single, ' De Una Vez '. Una canción cantada completamente en español en donde la artista se muestra empoderada y feliz de poder haber superado " de una vez por todas " la toxicidad y sentimientos que una vez sintió por su ex, Justin Bieber .

Año nuevo, estilo musical nuevo. Selena Gomez revolucionaba este jueves el panorama musical al estrenar en todas las plataformas digitales y en YouTube su nuevo tema 'De Una Vez' cantado completamente en español.

El single llega con una portada espectacular, con una Selena muy latina sentada en un sofá luciendo un vestido floral muy vintage. El videoclip y la letra parecen cargados de indirectas para Justin Bieber, pero lo cierto es que la cantante norteamericana ha demostrado que está lista para dar el salto a la música en español y lo más importante: que ha superado completamente la pasada y conflictiva vida que compartió con el cantante canadiense.

Y es que aunque su pronunciación no es del todo perfecta, la canción, que mezcla sintetizadores y efectos de fondo con la voz sensual de la artista, crea una combinación perfecta y exótica que convierten a 'De Una Vez' en un tema fresco y pegadizo.

Cargado de efectos especiales, el videoclip, que en pocas horas desde su estreno ya acumula un total de 4 millones de reproducciones en YouTube, muestra a una Selena Gomez empoderada y libre que feliz, canta con el corazón que "de una vez por todas, es más fuerte sola".

"Se que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora este pecho es antibalas" repite como parte del estribillo Selena Gomez. "Yo me fui para que no se te olvide, que a una muerte como tú se revive, cuando se seque el último mar, es cuando pensaré en regresar" expresa, refiriéndose claramente a la relación tóxica y complicada que compartió durante muchos años de su vida junto con Justin Bieber y a la que ha dedicado muchas canciones, pero ninguna tan empoderante y resolutiva.

'De Una Vez' es el segundo tema que Selena Gomez presenta al mundo completamente en español. El primero de ellos lo hacía aun siendo una chica Disney, con una versión en español de una de sus canciones más famosas 'A Year Without The Rain' a la que tradujo literalmente para su disco Selena Gomez & The Scene como 'Un año sin lluvia'.

También, el pasado año se atrevía con el idioma en la canción 'Taki Taki' de DJ Snake con una pequeña parte del estribillo. Parece ser que la cantante de origen norteamericano, pero con descendencia mexicana está intentando conectar con sus raíces familiares y en los últimos meses ha estado asistiendo a clases para poder hablar, al fin, español. Algo que a sus fans españoles y latinoamericanos les está encantando, pidiéndole más canciones en el idioma para el futuro y que nosotros esperamos que así sea.