Stay Homas: "Tenemos salas llenas en abril, y no sabemos si eso va a ser factible"

Si hay algo que ha alegrado los peores meses de la pandemia de coronavirus, cuando estábamos confinados en casa, ha sido sin duda la música.

Stay Homas revolucionaron el confinamiento desde la terraza de su casa, donde Klaus, el Guillem y Rai se ponían a tocar para alegrar a todo aquel que quisiera verlos desde las redes sociales.

Así nació Desconfination, su primer álbum en el que reunieron estas versiones y colaboraciones. Pero el éxito de Stay Homas ha sido tal, que ahora lanzan Agua, su nuevo álbum que presentan con el videoclip de 'Cacatúa'.

Juanma Romero se reúne con los chicos de Stay Homas en su propia casa, donde han surgido todas las canciones de este trabajo.

"Ha sido algo similar a un parto. No a nivel de dolor, pero han sido tres o cuatro meses muy intensos desde que empezamos a hacer las canciones del disco, y la verdad es que estamos super contentos", explica Klaus.

Además del proyecto Stay Homas, sus miembros ya trabajaban como músicos con otros artistas como Nil Moliner, o la banda Búhos. Pero teniendo en cuenta el éxito que están teniendo tendrán que combinar sus diferentes proyectos.

"Por parte de las bandas nos apoyan muchísimo y nos dicen que no nos preocupemos por nada. Que disfrutemos de lo que estamos viviendo", asegura Rai. "Así que de momento intentaremos compaginar hasta que estalle todo, y luego ya decidiremos que hacemos".

GRANDES COLABORACIONES

.

Stay Homas han hecho colaboraciones con artistas tan diversos como Pablo Alborán o Michael Bublé.

Y aunque aseguran que todo esto no ha sido premeditado, si nos explican que hay mucho trabajo detrás.

"Realmente nada es improvisado. La manera de hacerlo es levantarnos bastante temprano y nos poníamos a pensar mucho y nos poníamos a hacer las armonías, las letras y por la noche teníamos que tener un tema", explica Klaus.

"Muchas veces hacíamos canciones con un artista que estaba muy cómodo en su género y ya teníamos un camino a seguir. Fue muy guay trabajar por WhatsApp a otro nivel más real y más humano", añade.

UNA INFINIDAD DE ESTILOS EN 'AGUA'

.

Siguiendo la misma línea que su canciones del confinamiento, Stay Homas han optado por diferentes estilos y diferentes idiomas para las canciones que componen Agua.

"Los idiomas vienen con el estilo. Hemos hecho una bosanova y tenía que ser en portugués. Y si hacíamos una rumba pues tenía que ser en castellano", y ante la sugerencia de Juanma de hacer un tema en alemán, Klaus bromea: "No somos muy del folklore alemán, pero si un día nos da por hacer algo estilo Rammstein, pues molaría en alemán".

'CACATÚA', LA CARTA DE PRESENTACIÓN

.

'Cacatúa' es la canción con la que Stay Homas presentan agua, donde colabora el médico y rapero puertorriqueño PJ Sin Suela.

"Ha sido lo más trabajar con él. Este tío es el mejor", explica Rai. "Fui yo el que habló con él, le pasé el tema, le encantó, me mandó unos audios ya con todo el flow, y solo me estaba diciendo 'vale, me sumo' y ya molaba infinito".

También nos explican que cuando estalló la pandemia de coronavirus, Pedro-Juan Vazquez, que así se llama PJ Sin Suela, tuvo que irse a trabajar al hospital y grabó el tema entre guardia y guardia: "Se lo curró un montón, lo puso súper fácil y fue un súper placer trabajar con él".

CAUTELOSO CON LA GIRA

.

Stay Homas tiene una gira programada por toda España, pero que después se volverá internacional: El trío tocará en Londres, París Bruselas, Milán y luego cruzan el charco a Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México

"Si pasa me voy a morir. Pero hasta que no coja el avión o la furgoneta para ir... Es que ahora es todo tan etéreo... Dependemos por una parte de un virus, y por otra de unas instituciones que ponen unas normas. La gira empieza con dos fechas en la sala Razzmatazz llenas, y no se hasta qué punto eso en abril es factible.", asegura Klaus.

Por último, les teníamos preparada una sorpresa a los chicos de Stay Homas... ¡Si quieres saber más dale al play!